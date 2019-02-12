Казань, 12 февраля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин с иронией прокомментировал популярную поговорку, с которой к российскому лидеру обратились на встрече с общественниками в Казани. Встреча прошла сегодня, 12 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России прибыл в Казань, где в том числе обсудил с общественниками ряд вопросов, связанных с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе встречи один из общественников вспомнил известную в России поговорку:

«Говорят, что у нас в Татарстане куры денег не клюют…»

На это президент России заметил:

«Куры вообще денег не клюют».

Также на встрече присутствовали обманутые дольщики. Один из них обратился к президенту России как «хоккеист к хоккеисту».

Путин с юмором ответил на такое обращение.

«Хоккеист я еще тот… Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой», — сказал президент.

Он допустил, что в будущем, когда у него будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы, то он, возможно, перейдет уже в профессиональную хоккейную лигу.