Кабул, 12 февраля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Правительство Афганистана уволило избирательную комиссию страны, так и не объявившую результата последних общенациональных выборов, 12 февраля передает агентство Associated Press.

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Выборы в Афганистане прошли ещё в октябре 2018 года и сопровождались терактами, нападениями на избирательные участки и сообщениями о массовых нарушениях. Тем не менее ООН и международные наблюдатели признали выборы состоявшимися.

По всей видимости, результат «состоявшихся» выборов уже не так важен — в свете предстоящего вывода из Афганистана войск США и традиционного «весеннего наступления» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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