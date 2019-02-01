07:16 08.03.2022

Ультиматум Новака:

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Цитата канала «Пул №3».

Подробности в материале: Россия стала лидером по количеству введённых против неё санкций

Начиная с 2014 года в отношении России были введены 5532 санкционные меры, большая часть из них — персональные.

Против России введено уже 5,5 тыс. санкций — это больше, чем против Ирана, Сирии и Северной Кореи. При этом больше половины — после признания ДНР и ЛНР. Больше всего санкционных ограничений ввела Швейцария.

В социальных сетях обсудили заявление экс-министра Италии Паоло Савона, который указал на то, что санкции против России вредят жителям Запада. Об этом экономист написал после посещения автомобильной заправочной станции.

Да, наука России должна стать, наконец, независимой от западного наукометрического колониализма. Санкции Запада против России сейчас — не то чтобы просто особый, но буквально последний, крайний повод к его преодолению.

Отмечаем важность равноправного диалога США, НАТО и Евросоюза с Россией при внимательном отношении к озабоченностям Москвы в области безопасности. Эти озабоченности связаны с угрозами для России, проистекающими от продвижения НАТО на восток в течение длительного времени.

— Мы глубоко обеспокоены наращиванием односторонних санкций. Санкции — это неэффективный путь для нахождения прочного решения проблемы. Напротив, это создаст катастрофические гуманитарные последствия, их пагубный эффект лишь нанесет ущерб другим странам. Поставки наступательных вооружений на Украину и отправка наемников могут лишь еще больше ухудшить ситуацию, создать еще больше рисков.

Американская Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, приостанавливает новые инвестиции в России, а также рекламную, медийную активность и промо-кампании.

Россия в этом не заинтересована. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы не допустить этого!»

Хочу заранее об этом предупредить, это крайне опасно.

Более того, по имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно газотранспортной системы Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций.

Российские вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции. Поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ. Мы информируем руководство МАГАТЭ и всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС.

Ещё раз хочу подчеркнуть: Россия не имеет к этому никакого отношения! Это неправда!

Хотел бы также прокомментировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределённости и приводят к существенному ущербу для потребителей.

Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, — пожалуйста, мы к этому готовы. Мы понимаем, куда перенаправить эти объёмы. Только возникает вопрос — кому это выгодно, и зачем это нужно?

Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает, и что цены на топливо заправках, на электричество и отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский.

При этом заместить объём российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. Кроме того, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими.

Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель, если не больше.

Хочу подчеркнуть, что такие заявления и действия только подогревают рынок. Мы видим, что сегодня цены уже поднимались выше 130 долларов за баррель. Более того, все знают, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок.

Однако нашу озабоченность вызывают обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление на наших партнёров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения.

Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства, все заявки, отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме.

Что касается поставок российской нефти и нефтепродуктов на Европейские рынки. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 млн тонн нефти, из них около 150 млн тонн (или 30%) поставляется из России, плюс ещё 80 млн тонн нефтепродуктов.

Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают.

При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока — 2», у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток — 1», который сегодня загружен на 100%.

Более того, увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 млн кубометров в сутки, что примерно эквивалентно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 млрд кубометров в год. Это транзит через Украину, и он сегодня на 100% исполняется. Также осуществляются поставки через «Северный поток — 1», «Ямал — Европа», «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Что касается поставок газа в Европу. Европа потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий Россия, несмотря ни на что, всегда была надёжным партнёром. И сегодня «Газпром» полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу.

Ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлёту цен и волатильности на рынке.

«К сожалению, сегодня мы слышим заявления европейских политиков относительно энергетических вопросов, призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет. Как следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы.

Заявление вице-премьера России Александра Новака об энергетических вопросах. Из стенограммы:

Генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна выражает протест из-за внесения в список недружественных государств России.

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«Плюс сотрудничество с Китаем: у них широкий ассортимент и можно выбрать качественную продукцию. И конечно, надеемся, что закрытие границ с Европой стимулирует местные фабрики и они выйдут на новый уровень», — пояснили изданию в студии.

При этом цены на европейский товар уже выросли на 30−50% и далее будут лишь увеличиваться. В студии заверили, что без сантехники и светильников тюменцы не останутся, так как у испанского популярного бренда, к примеру, есть завод в России и уходить с рынка нашей страны эти производители не собираются.

В Тюмени за последнюю неделю спрос на сантехнику и светильники вырос в два раза. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на одну из тюменских студий.

Ответные шаги Вашингтона могут последовать в случае, если Китай не будет соблюдать антироссийские санкции. Об этом 7 марта заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

Об этом: Estee Lauder приостанавливает коммерческую деятельность в России

Компания приостанавливает всю коммерческую деятельность в России, закрывает все магазины, которыми владеет и управляет, и отменяет поставки любому из своих ретейлеров на территории России.

Читайте подробнее: Законопроект о поддержке бизнеса и экономики внесен в Госдуму

Поправки в Бюджетный кодекс, направленные на обеспечение срочных мер для поддержки граждан и бизнеса, внесли в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлёв , передает корреспондент ИА REGNUM .

Об этом: Компания Estee Lauder приостановила свою деятельность в России

Компания из США Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, решила приостановить свою деятельность в России на фоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба компании.

Об этом: Глава МИД Австралии объявила о введении новых антироссийских санкций

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила о введении санкций против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, 6 военачальников и 10 лиц, якобы «разжигающих вражду» и «распространяющих пропаганду».

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Депутат Европарламента Тьерри Мариан предрек ЕС катастрофу в случае отказа от импорта российского газа.

Мариани также добавил, что «Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым рестрикциям». Он считает, что санкции — это история о том, как кусают кусающего.

«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к американской валюте. В энергетическом плане, если мы пойдём ещё дальше и прервём поставки российского топлива, мы пойдём к объявленной катастрофе», — уточнил он в интервью РИА Новости.

В Европарламенте предупредили о последствиях запрета импорта газа у России. Это станет катастрофой для Брюсселя, заявил депутат ЕП Тьерри Мариани .

Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) решило прекратить сотрудничество с Россией на фоне ситуации на Украине, также из новых рейтингов будут исключены российские и белорусские вузы.

Евросоюз назвал Белоруссию «соагрессором» в ситуации на Украине.

Цена никеля на LME впервые превысила $100 тыс. за тонну — данные торгов.

Российская сторона полностью выполняет свои обязательства по поставкам в Европу нефти и газа, и именно европейская сторона препятствует этим поставкам для того, чтобы затем обвинить в этом Россию.

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С 7 марта нынешнего года закупки российских компаний, которые попали под действие санкций стран Запада против РФ, не будут размещаться в Единой информационной системе (ЕИС), так как теперь они носят конфиденциальный характер. Об этом 8 марта сообщает Минфин России.

В отношении порядка 90 000 граждан России, живущих на постоянной основе в Эстонии, никто никаких ограничений вводить не собирается. Об этом министр госуправления Яак Ааб заявил в интервью гостелевидению страны ETV.

При открытии торгов на бирже во вторник, 8 марта, цена на газ в Европе превысила отметку $3200 за тысячу кубометров. Это 8 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма по отношению к России, до безумия, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

МИД Китая призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине и исследовавшихся там вирусах.

Об этом: Правительство РФ запретило вывоз иностранных медицинских изделий из страны

Проставление, согласно которому запрещается вывоз из России иностранных медицинских изделий, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Об этом 8 марта сообщает пресс-служба российского правительства.

При этом он отметил, что Россия не имеет никакого отношения к взлёту цен на нефть и газ — это следствие безответственных заявлений европейских политиков.

Ранее Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к непредсказуемому всплеску цен — более $300 за баррель.

В Европе на фоне антироссийской истерии и волны санкций резко подорожало топливо. «При всех опасениях роста цен на бензин в США важно помнить, что в Европе они выросли более чем в два раза», — пишет американский журналист Мэттью Карничниг.

Подробности в материале: Трасс допустила введение новых санкций против России

Лондон планирует ввести новые санкции против России на следующей неделе, приводит газета The Express слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

Шеф-редактор эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елена Черышева объявила о закрытии журналистского проекта из-за невозможности вести административно-хозяйственную деятельность проекта в нынешних условиях.

Медицинские организации смогут приобретать больше медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов по упрощенной схеме — через электронный запрос котировок (процедура выбора поставщика, при которой информация публикуется для неограниченного круга лиц, а победитель конкурса предложил наименьшую цену). Это позволит значительно сократить сроки закупок.

Правительство России: закупки медизделий будут проводиться по упрощенной схеме.

Решение о приостановке с 8 марта транзакций с Банком России, Российским фондом прямых инвестиций и Фондом национального благосостояния РФ приняли из-за спецоперации российских ВС по защите Донбасса наряду с США и ЕС власти Южной Кореи. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба южнокорейского МИД.

Читайте также: В МИД России прокомментировали информацию о ракетных запусках КНДР

Позицию Северной Кореи, в последнее время ставшую более часто проводить ракетные пуски после полутора лет воздержания от таковых, понимают в Москве. Об этом 8 марта заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев .

ЕС запретит экспорт морских технологий в Россию в рамках нового пакета санкций — источники Reuters.

«Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг», — заявила главред радиостанции Маргарита Симоньян.

С 9 марта на частоте «Эха Москвы» станет вещать радио Sputnik.

Bloomberg: Shell объявила об отказе от российских нефти и газа.

Об этом: Shell объявила об отказе от российских нефти и газа

Shell намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки нефти. Об этом 8 марта говорится в заявлении компании.

Я просто обязан принять точно такие же ответные меры. Отныне руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест — психбольниц в селениях Брагуны и Самашки. Я же не изверг, чтобы лишать их необходимого лечения. Всё их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов».

Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя…

"Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди, вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было?

Кадыров прокомментировал введённые против него Японией санкции и пообещал «ответку»:

Расследование предполагаемых «военных преступлений» на Украине начато генеральным прокурором Германии Петером Франком . Об этом 8 марта сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в судебных кругах.

Количество зарегистрированных пользователей в российском видеохостинге Rutube за последнюю неделю увеличилось в 5,5 раз, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Читайте также: Shell закроет свои АЗС в России

Топливная компания Shell закроет свои заправки в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Подробности в материале: Си Цзиньпин обсудил ситуацию на Украине с Шольцем и Макроном

Ситуацию, которая сложилась в настоящее время на Украине, обсудил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем . Об этом 8 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

Кузбассовцев интересует, что будет с кредитами в связи с увеличением Центробанком ключевой ставки. Это следует из их вопросов в социальных сетях, сообщает телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Об этом: Компания BP не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа из РФ

Нефтегазовая компания из Великобритании British Petroleum (BP) не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа из России. Об этом 8 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Новосибирскую филармонию покидает главный дирижер симфонического оркестра Томас Зандерлинг. Об этом стало известно сегодня, 8 марта, сообщает редакция «НГС Новости».

Подробности в материале: Си Цзиньпин призвал уменьшать влияние кризиса из-за ситуации на Украине

Странам мира нужно прикладывать совместные усилия для уменьшения кризиса, который происходит из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 8 марта заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем , его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Экономические последствия антироссийских санкций, включая последствия в сфере энергетики, ощутят на себе рядовые жители Великобритании. Об этом 8 марта заявила глава британского МИД Элизабет Трасс во время своего выступления в парламенте этой страны.

Болельщики белградского футбольного клуба «Црвена Звезда» перед матчем команды, который состоялся 7 марта, спели популярную советскую песню «Катюша» в поддержку России. Видеозапись этого выложена на канале RT в видеохостинге Youtube.

Подробности в материале: Глава МИД Британии призвала усилить санкции против России

Санкционное давление на Россию необходимо усиливать, несмотря на его последствия для жителей Великобритании. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей.

Подробности в материале: Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Италия впервые вошла в список недружественных России стран. Многие итальянцы считают это результатом некомпетентности властей, которые вместо развития отношений с Москвой отправляют оружие на Украину.

Введя санкции против Путина, в Токио делают невинное лицо.

Белград поддержал антироссийскую резолюцию в ООН, осуждающую Россию за специальную военную операцию на Украине. Президент Александр Вучич совсем недавно в униженных выражениях просил у России скидку по газовым контрактам и получил ее — цена на газ для Сербии на ближайшее время самая низкая в Европе и на порядок ниже нынешних биржевых цен.

Подробности в материале: Байден объявит о новых санкциях против России 8 марта

Президент США Джо Байден объявит о новых ограничительных мерах против Российской Федерации 8 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщается в обнародованном Белым домом графике американского лидера.

Подробности в материале: В МИД РФ назвали отказ от СП-2 причиной роста цен на газ в Европе

Последствием отказа от «Северного потока — 2» (СП-2) стал стремительный рост цен на голубое топливо на европейском рынке. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

Предложение секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака национализировать производства компаний, ушедших из России после санкций, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Решение администрации американского видеохостинга YouTube лишить монетизации видеоролики российских блогеров привело к массовому переходу отечественных производителей видеоконтента на альтернативные площадки, 8 марта передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подробности в материале: McDonald’s временно закроет в России 850 ресторанов

McDonald’s на время сворачивает в России 850 ресторанов, сообщили в компании.

Подробности в материале: Власти США запретили новые инвестиции в российский ТЭК

Инвестировать финансовые средства в российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) запретили жителям США. Данная мера входит в пакет ограничительных мер США, объявленных президентом страны Джо Байденом . Об этом 8 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Решение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева поздравить «дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток — 2» после того, как в Европе цена на газ достигла рекордных €3500 за тысячу кубометров, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Советы министерства финансов Соединённых Штатов Америки о том, как обойти американские санкции против России, затрагивающие её энергетический сектор, используя при этом третьи страны, которые не находятся под санкциями, стали поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Володин: За санкции против России заплатят европейцы

Читайте также: Володин рассказал о подходах в сохранении рабочих мест в санкции

Подходы для сохранения рабочих мест в сегментах экономики, откуда ушли зарубежные компании, могут быть различными, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин .

Об этом: Глава РФ подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья

Указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности Российской Федерации подписал президент страны Владимир Путин . Документ 8 марта обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вводить заперт на импорт энергоносителей из Российской Федерации не намерен Европейский союз. Об этом 8 марта в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель , комментируя решение властей США ввести запрет на импорт нефти и газа из России.

Власти США не просили от союзников в Европе ввести запрет на импорт нефти из России. Об этом 8 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

«Влияние санкций на экономику России очень противоречиво. С одной стороны, они, безусловно, ограничат работу многих предприятий — из-за нехватки комплектующих, программного обеспечения и прочего. С другой стороны, для того, чтобы восполнить нехватку тех или иных товаров, которые поступали из-за рубежа, может быть развернуто импортозамещающее производство внутри страны. Это, соответственно, будет давать прирост внутреннего производства. В какой степени эти процессы будут уравновешены друг другом в количественном плане, пока неясно», — сказал Колганов.

Экономика РФ, безусловно, испытает спад из-за санкций и ухода с ее рынка ряда иностранных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы международного рейтингового агентства Moody’s о том, что в 2022 года экономика РФ может испытать 7-процентный спад.

Подробности в материале: Экономист Остапкович рассказал, как может упасть российский ВВП

«Мне кажется, что эта оценка вполне объективна. Я бы взял интервал падения 6−9%. Месяца два-три мы проживем на запасах — у нас пока есть и комплектующие, и оборудование. Потом будет разбираться, что делать. И в конце года, может быть, найдем какую-то логистику, и импорт снова начнет поступать. Проблема именно в высокотехнологичном импорте. Например, в чипах. Мы даже холодильник или стиральную машину не можем сделать без этих чипов», — сказал Остапкович.

Прогноз агентства Moody’s о том, что в 2022 году экономика РФ может упасть на 7%, выглядит вполне объективно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Г еоргий Остапкович.

The Coca-Cola Company прекращает свою деятельность на территории России.

Временный порядок для выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан устанавливается Центробанком на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Читайте также: Компания PepsiCo приостанавливает в России продажу напитков и рекламу

Компания PepsiCo продолжит производство в России молока, детского питания и ряда других продуктов. Приостанавливается производство напитков и рекламная деятельность.

Заявление главы крупнейшего ретейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи о том, что у российских граждан «есть такое же право на жизнь, как и у нас», поэтому все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Решение правительства Новой Зеландии ввести санкции против российского президента Владимира Путина , премьер-министра Михаила Мишустина , министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте также: Компания звукозаписи Universal Music приостановила деятельность в России

Universal Music Group немедленно приостанавливает свою деятельность на территории России и закрывает все свои офисы. При этом сотрудники компании будут получать зарплату какое-то время.

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Возмущение Трампа вызвал отказ стран Европы последовать примеру США и прекратить импорт нефти и газа из России.

Подробности в материале: Болсонару назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — сказал Болсонару.

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару около трёх часов вели переговоры по стратегическим вопросам. Об этом сам Болсонару рассказал в ходе встречи с представителями евангелических церквей, сообщает ТАСС.

Подробности в материале: Цена на нефть в Японии выросла до максимума с августа 2008 года

В отдельные моменты торгов данный показатель достигал 88 тыс. иен. (759 долларов), чего не случалось уже с августа 2008 года.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал правительству региона неделю на разработку плана первоочередных мер по поддержке экономики и помощи жителям.

По его словам, необходимо показать России, что «мир един» в своём отношении о «несправедливости» военной спецоперации в защиту ДНР и ЛНР.

Генеральный директор по Северной и Южной Америке Европейской службы внешних связей Брайан Глинн заявил, что Евросоюз собирается «тесно сотрудничать» со странами Латинской Америки, чтобы «изолировать Россию». Об этом пишет агентство EFE.

Об этом: Власти США исключили уран при запрете на импорт энергоносителей из России

Отмечается, что около половины урана, необходимого для работы АЭС в США, поставляется из России, Казахстана и Узбекистана.

«Ожидаемо. Здравствуй, чёрный рынок. Но не печальтесь: до 9 сентября не дотянем. Отменят раньше. К тому же спецоперация в общих чертах закончится до конца марта», — отметил эксперт.

Введение ЦБ РФ временных ограничений на выдачу валюты было ожидаемым. Об этом 9 марта в своем телеграм-канале заявил доктор экономических наук Никита Кричевский .

Читайте также: Посольство РФ в США потребовало прекращения гонений на граждан России

Частью антироссийской кампании являются выдвинутые в США претензии в отношении председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон. Об этом 8 марта говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне в его телеграм-канале.

Подробности в материале: На таможнях Дальнего Востока увеличился товарооборот

Товарооборот через пункты пропуска таможен Дальнего Востока за десять дней с начала специальной военной операции России в Донбассе не уменьшился, сообщает ТАСС . При этом отмечается даже некоторый рост.

Подробности в материале: В Европарламенте призвали ввести меры против поддерживающих Россию стран

Депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине.

Читайте также: В Британии изучают возможность возвращения к добыче газа методом фрекинга

В Великобритании рассматривают возможность добычи газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) для снижения энергетической зависимости от России.

Об этом: В МИД РФ рассказали о судьбе высокотехнологичных отраслей под санкциями

Высокотехнологичные отрасли России не окажутся в изоляции из-за санкций Запада. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

Подробности в материале: В Турции спрогнозировали дальнейший рост мировых цен на нефть из-за санкций

Турция ожидает дальнейшего роста цен на нефть после введения западными странами санкций в отношении России. Об этом заявил заместитель министра энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Читайте также: В Ульяновской области примут новые стабилизационные меры для бизнеса

В Ульяновской области в условиях санкционного давления особое внимание будет уделяться предприятиям, которые «готовы заниматься импортозамещением». И примут «новые стабилизационные меры» для поддержки предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты. Об этом на своей странице в телеграм-канале заявил губернатор Алексей Русских по итогам работы регионального штаба.

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Больницы и аптеки Магаданской области обеспечены необходимыми лекарствами. В аптеках запас медикаментов достигает четырёх месяцев, поставки продолжаются.

Подробности в материале: Нуланд призвала Китай не сохранять нейтралитет по ситуации вокруг Украины

С призывом к властям Китая не сохранять нейтралитет по ситуации вокруг Украины обратилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд . Она заявила об этом 8 марта в ходе слушаний в американском Конгрессе.

Читайте также: Токио оценит возможность введения запрета на импорт нефти из России

В вопросе о введении запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины Япония планирует сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с партнёрами по «Группе семи» (G7). Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

Подробности в материале: Власти Британии определили как преступление пролет самолетов РФ над страной

Любой российский самолет, оказавшийся в воздушном пространстве Великобритании, может быть задержан, заявил британский министр транспорта Грант Шэппс.

«Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12−14 месяцев», — заявили в министерстве.

Сроки работы над импортозамещённой версией самолёта Sukhoi Superjet 100 будут ускорены, заявили в Минпромторге России. Об этом сообщает 9 марта телеканал «Звезда».

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») порадовался решению компании McDonald’s временно закрыть свои рестораны фастфуда в России из-за событий на Украине. Депутат надеется, что больше они не откроются никогда.

Соединённые Штаты, возможно, и переживут прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка повлечёт за собой «огромные финансовые потери». Об этом сообщает The Hill .

Регламент торгов по валютной паре тенге — доллар США изменён по решению Национального банка Казахстана и Казахстанской фондовой биржи (KASE) для недопущения дестабилизации валютного рынка. Об этом говорится в совместном заявлении Нацбанка и KASE.

Об этом: Новосибирский губернатор лично возглавил оперштаб поддержки регэкономики

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично возглавил штаб по обеспечению стабильного функционирования региональной экономики. Об этом он заявил на оперативном совещании сегодня, 9 марта

Подробности в материале: Захарова: действия Японии против России разрушают её собственные интересы

Власти Японии, включившись в «западный мейнстрим» против России, действуют разрушительно в отношении своих национальных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также: В Забайкалье разбираются в причинах роста цен на сахар

«Все эти дни, включая выходные, для нас выдались очень напряженными. Большинство вопросов касается цены на сахар. Спрос на этот товар резко увеличился в нерабочие дни, поэтому «взлетела» цена. К тому же в некоторых торговых точках Читы пришлось ограничивать покупку социальных товаров в одни руки. Это было связано с тем, что мы фиксировали покупки свыше одной тонны товаров. Это и многое другое мы подробно разъясняем тем, кто обращается в министерство», — пояснил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев .

По её словам, для удобства населения в ведомстве работает телефон горячей линии.

Жители Забайкалья обращаются в министерство экономического развития региона из-за роста цен на продукты питания и непродовольственные товары. Об этом 9 марта сообщила помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская .

Читайте также: Участники тюменского нефтегазового кластера получат кешбэк за оборудование

По данным Минпромторга РФ, тюменский нефтегазовый кластер — крупнейший в России.

В 2022 году производствая, которые закупают оборудование у предприятий нефтегазового кластера, получат кешбэк 1,5−5% в зависимости от общего объёма закупок в течение года. Аналогов такой меры поддержки в других регионах нет, сообщают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

«Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран — членов ЕС», — заявил Биричевский в беседе с РИА Новости.

От антироссийских санкций, которые вводят страны Европейского союза, пострадают их же граждане. Решения об ограничениях против России оторваны от реальности, заявил 9 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский .

Подробности в материале: Британия ввела запрет на экспорт авиационных и космических технологий в РФ

Власти Великобритании ввели запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Об этом говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

Подробности в материале: Якутяне жалуются на необоснованный рост цен на продукты питания

Государственный комитет по ценовой политике Якутии получил в марте уже 81 жалобу на повышение стоимости социально значимых товаров. Повышение цен жители региона считают необоснованными, ведомство начало административное расследование.

Читайте также: США задумались об ограничении доступа России к криптовалютам

Вашингтон изучает способы ограничения доступа России к криптовалютам. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Читайте также: В Новосибирской области отследили цены на сахар и гречку

В Новосибирской области в ежедневном режиме осуществляется мониторинг товарных запасов на отдельные группы продовольственных и непродовольственных товаров. По официальным данным, сейчас ситуация в регионе стабильная — в торговых объектах федеральных и региональных сетей представлена линейка продовольственных товаров разной ценовой категории от разных производителей.

Подробности в материале: В Казахстане не ожидают полного отключения от интернета

Слухи, что Казахстан останется неподключенным к интернету, если от глобальной сети отключат Россию, не имеют оснований. Об этом 9 марта сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек журналистам.

В Сети обсудили отток российских блогеров из видеохостинга YouTube после прекращения монетизации их видеороликов.

Об этом: Экономист сравнил антироссийские санкции с дырявым забором

Россия выдержит санкционное давление со стороны западных стран, поскольку сами санкции, несмотря на их масштабный вид, носят половинчатый характер. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM экономист Алдар Бадмаев . По его словам, ограничительные меры напоминают забор со множеством дыр и проломов, сделанных вполне сознательно.

Российская сторона не собирается отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа в Европу. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Подробности в материале: Кадыров попал под санкции Японии

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал под санкции Японии, которые она ввела для ряда лиц и предприятий России в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Включение в санкционный список нисколько не огорчило Рамзана Кадырова. Он лишь удивился, что «страна с вековыми традициями морали и благородного поведения <…> вдруг прогнулась под Европу», и в шутку предложил свои санкции против руководства Японии.

Подробности в материале: В МИД РФ перечислили шаги по защите экономики страны в условиях санкций

Власти России в условиях санкционного давления на страну предпринимают существенные усилия для поддержания экономики. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Подробности в материале: Россия готова оспорить в ВТО введенные торговые ограничения — МИД РФ

Российская сторона готова к оспариванию во Всемирной торговой организации (ВТО) торговых ограничений, которые были приняты в нарушение правил и норм. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Временное» закрытие ресторанов McDonald’s в России, кажется, ничуть не расстроило сибиряков. Своё мнение по этому поводу они выражают в соцсетях.

Об этом: Сербия будет ввозить нефть из третьих стран при запрете импорта из России

«Мы приняли сегодня решение: <…> если будет необходимость в нефти из третьих стран, мы <…> откажемся от таможенных пошлин», — сказал Вучич.

Таможенные пошлины на нефть из третьих стран отменят власти Сербии, если ЕС запретит импорт российского газа и нефти. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич .

Достаточный запас медикаментов, продовольственных и непродовольственных товаров поддерживается на территории Новосибирской области. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Об этом: В МИД России прокомментировали санкции ЕС и США в авиационной отрасли

Введенные Евросоюзом и США в авиационной отрасли антироссийские санкции являются беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения России. Об этом 9 марта заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский .

Читайте также: Рогозин оценил перспективы демилитаризации Украины для космической отрасли

Исторически сложившаяся кооперация России с Украиной в ракетно-космической отрасли имеет все шансы на восстановление. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Читайте также: Новосибирские аграрии получили ещё 800 млн рублей господдержки

В Новосибирской области предприятия и организации агропромышленного сектора работают устойчиво. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Подробности в материале: Газпром в штатном порядке подает газ для транзита в Европу через Украину

В штатном режиме подает российский природный газ для его транзита в Европу через территорию Украины компания «Газпром». Об этом 9 марта сообщил журналистам официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов .

Подробности в материале: Спорт используют для продвижения политических амбиций — мнение

Исполнительный директор Федерации бокса ЕАО Михаил Рабичев считает несправедливыми решения, которые принимаются в отношении олимпийцев и паралимпийцев России. Он тяжело переживал скандалы в мировом спорте, но, несмотря на сложную ситуацию, всецело поддерживает решения президента РФ Владимира Путина .

Вероятность того, что цены на энергоносители в мире будут расти, велика как никогда, поскольку 8 марта США и Великобритания приняли решение полностью отказаться от углеводородов из России. На этом фоне генеральный директор крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas Алан Джойс предупредил, что авиакомпании могут быть вынуждены повысить стоимость авиабилетов, поскольку рост стоимости нефти приводит к увеличению расходов на топливо для операторов. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine News.

Об этом: Турция уверена в надёжности поставок российского газа

«Как я уже говорил, РФ была надёжным поставщиком газа на протяжении примерно трёх с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится», — сказал Байрактар РИА Новости.

Россия более 30 лет была для Турции надёжным поставщиком газа, Анкара рассчитывает на продолжение поставок. Об этом заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Подробности в материале: От санкций на экспорт из России энергоресурсов пострадают все — МИД КНР

В результате введения санкций против экспорта из России нефти и газа возникнут экономические проблемы, от которых пострадают все стороны. Об этом 9 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь .

11:21 09.03.2022

В Мурманской области начал работу штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики.

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Об этом: В Мурманской области начал работу антисанкционный штаб

11:24 09.03.2022 Во время биржевых торгов стоимость голубого топлива в Европе снизилась на 14%. Это 9 марта следует из данных лондонской биржи ICE. Подробности в материале: Цена газа в Европе снизилась на 14% в ходе торгов

11:30 09.03.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золота в слитках. Читайте также: Путин подписал закон, освобождающий покупку золота в слитках от НДС

11:30 09.03.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золота в слитках. Подробности в материале: Путин подписал закон, освобождающий покупку золота в слитках от НДС

11:37 09.03.2022 Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Читайте подробнее: Путин подписал закон об отмене НДС для граждан на покупку золотых слитков

11:39 09.03.2022 Сотрудники сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в соцсетях обсуждают решение иностранного руководства о приостановке работы в России. Об этом: Сотрудники «Макдоналдса» гадают о сроках приостановки работы сети в России

11:44 09.03.2022 Санкции поставили российский IT-сектор в непростое положение. Они могут сказаться не только на электронной промышленности, считает председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций парламента Кемеровской области Анастасия Панькова. Читайте также: Санкции могут стать катализатором нового витка в IT-отрасли — депутат

11:45 09.03.2022 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о временном закрытии ресторанов McDonald’s в стране. Об этом: Захарова оценила реакцию на закрытие McDonald’s в России

11:46 09.03.2022 В Башкирии есть компании, которые смогут заместить закрывающиеся из-за санкций рестораны быстрого питания в республике. Об этом 9 марта сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства региона ИльшатФазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве. Фазрахманов сообщил, что одно из предприятий, которое было представлено на «Инвестчасе», может спокойно заменить и «Макдоналдс», и другие зарубежные компании. Об этом: В Башкирии нашли замену закрывающимся ресторанам быстрого питания

11:48 09.03.2022 Концерн Heineken (Нидерланды) отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения из-за проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом 9 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Heineken в России. Подробности в материале: Heineken отказался от получения финансовой выгоды на российском рынке

11:49 09.03.2022 Запрет на поставку российской нефти, введенный в США, не касается Казахстана, в том числе проектов российско-казахстанского Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом 9 марта сообщил в соцсети Twitter журналист Financial Times Джеймс Полити. Об этом: Запрет на поставки в США российской нефти может не коснуться Казахстана

11:50 09.03.2022 Решения правительства США, связанные с ситуацией на Украине, привели к скачкообразному росту цен на топливо. Ответственность за это лежит на президенте Джо Байдене, заявила ведущая телеканала Fox News. «Однако его команда не захотела отказываться от перспективы вступления Украины в НАТО. В ретроспективе это громадная ошибка», — сказала ведущая. Читайте подробнее: В США журналистка раскритиковала решения Байдена по Украине

11:58 09.03.2022 Россия не должна ждать, когда Великобритания вслед за США запретит импорт нефти и газа из России, этот запрет Москва должна ввести сама, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 марта, комментируя заявления президента США Джозефа Байдена. Ранее Байден сообщил, что власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Подробности в материале: Россия должна сама лишить Англию нефти и газа. Европа оценит

12:02 09.03.2022 Газопровод. Официальный сайт ПАО «Газпром»

12:07 09.03.2022 В Кемеровской области производство продуктов питания налажено. На территории региона работают предприятия по производству хлеба, молочной продукции, яиц, мяса, овощей, напитков, кондитерских изделий и рыбы. Об этом сообщили в правительстве региона. Подробности в материале: Аграрии могут обеспечить Кузбасс базовыми продуктами питания — власти

12:16 09.03.2022 В Великобритании в рамках введенных санкций в авиационном секторе уже задержали один российский самолет. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс. Читайте подробнее: В Британии задержали российский самолет

12:18 09.03.2022 Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям нанесёт вред экономике республики. Об этом 9 марта заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон в своем телеграм-канале. Об этом: Молдавию ждёт «коллапс» в случае присоединения к санкциям против РФ — Додон

12:33 09.03.2022 Российские энергоресурсы играют решающую роль в Восточной Европе, поэтому Венгрия не примет решений из-за океана в ущерб своему народу. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом: Сийярто: энергоресурсы из России играют решающую роль в Восточной Европе

12:37 09.03.2022 Финский концерн UPM, из-за специальной военной операции России на территории Украины, временно приостанавливает закупки древесины в России и из России, а также деятельность фанерного завода UPM Чудово в Новгородской области, где работает 610 человек. Читайте также: Финский концерн UPM приостанавливает работу фанерного завода в Чудово

12:40 09.03.2022 5,7 млрд рублей предусмотрено региональным бюджетом на содержание автомобильных дорог в 2022 году в Башкирии. Об этом 9 марта сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев на оперативном совещании в республиканском правительстве. «Из них на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения — 4,5 млрд рублей, местного значения — 1,2 млрд рублей», — сообщил министр. Он также сообщил, что текущее санкционное давление никак не отразится на проведении работ по ямочному ремонту дорог в 2022 году. Читайте подробнее: В Башкирии раскрыли планы по ремонту дорог в 2022 году

12:47 09.03.2022 Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть вложены в облигации федерального займа и акции российских компаний. Соответствующий закон об изменениях в Бюджетный кодекс РФ для повышения устойчивости экономики страны в условиях санкций подписал президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в российские акции

12:52 09.03.2022 Двадцать семь стран ЕС отключают три белорусских банка от международной финансовой платформы Swift, сообщает Le Parisien. Читайте подробнее: ЕС вводят новые санкции в отношении России и Белоруссии

12:55 09.03.2022 Новые санкции против российских руководителей и бизнесменов, а также членов их семей согласовали постоянные представители стран Европейского союза. Сообщение об этом опубликовано 9 марта на странице французского председательства в Совете ЕС в Twitter. В сообщении отмечено, что одобрены новые санкции «против российских руководителей и олигархов, членов их семей, причастных» к проведению спецоперации России на Украине. Читайте также: Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против власти и бизнеса в РФ

13:12 09.03.2022 Страны Северной Европы и Евросоюза приостанавливают сотрудничество с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Заявление об этом распространило 9 марта правительство Норвегии. Читайте также: Северная Европа и ЕС останавливают сотрудничество с Россией по Арктике

13:14 09.03.2022 Жильё. Иван Шилов © ИА REGNUM

13:18 09.03.2022 Около 760 туристов из Башкирии находятся за рубежом. Об этом 9 марта сообщил исполняющий обязанности председателя госкомтуризма Ринат Фаткуллин на оперативном совещании в республиканском правительстве. По информации Фаткуллина, этих туристов доставят в республику вывозными рейсами до 12 марта. Подробности в материале: В Башкирии сообщили о работе по возвращению туристов из-за рубежа

13:21 09.03.2022 7 марта министр внешней торговли Швеции Анна Халлберг созвала пресс-конференцию, на которой сообщила журналистам, что спецоперация России на Украине является прямой угрозой безопасности страны. В этой связи она поручила Шведскому агентству оборонных исследований (FOI) составить «список российских инвестиционных проектов и экономических интересов России в Швеции», передает телеканал SVT. Читайте также: В Швеции назвали спецоперацию России на Украине «прямой угрозой»

13:23 09.03.2022 Курс тенге, национальной валюты Казахстана, 9 марта на торгах обновил «рекорд» в отношении доллара США. Итоги дневных торгов были обнародованы на сайте Казахстанской фондовой биржи. Об этом: Курс национальной валюты Казахстана обновил «рекорд»

13:28 09.03.2022 Теневой рынок обмена валюты «выйдет из сумрака», в скором времени желающие подзаработать на попытках граждан купить или продать валюту будут предлагать свои «услуги» у дверей обменных пунктов и банков. Такое мнение высказал 9 марта ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин. Подробности в материале: Экономист предупредил о риске теневого рынка в связи с решением ЦБ РФ

13:39 09.03.2022 Европейский союз должен сокращать зависимость от российского газа. Уже намечен ряд мер по реагированию на рост цен на энергоносители в Европе и пополнению запасов газа на следующую зиму. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом: Закупленного газа хватит ЕС до конца зимы, заверили в Еврокомиссии

13:49 09.03.2022 9 марта редакция шведского телеканала SVT смогла установить, что вооруженные силы Швеции, Транспортное агентство и несколько других органов власти заключили сделки на сумму около 100 миллионов шведских крон (порядка 10 млн евро) с компанией, владельцем которой является Виктор Вексельберг. Читайте также: В Швеции сообщили об экономических связях страны с Вексельбергом

14:02 09.03.2022 Региональные меры поддержки для бизнеса разрабатывают власти Севастополя. Об этом 9 марта в своём телеграмм-канале написал губернатор города Михаил Развожаев по итогам заседания регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. Читайте подробнее: Власти Севастополя разрабатывают меры поддержки бизнеса

14:04 09.03.2022 США фактически объявили России экономическую войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он 9 марта прокомментировал слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о стремлении Вашингтона довести Россию до «стратегического поражения». «Де-факто так и есть», — подтвердил он в беседе с журналистами. Читайте также: Песков: США фактически ведут экономическую войну с Россией

14:09 09.03.2022 Власти США объявили России экономическую войну. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «США, безусловно, объявило экономическую войну России», — сказал Песков. Читайте также: Песков объявил об экономической войне США против России

14:16 09.03.2022 Ввести мораторий до 1 января 2023 года на взимание пеней и штрафных санкций с граждан за просрочку оплаты ЖКХ предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом: Миронов просит Мишустина ввести мораторий на пени и штрафы за неоплату ЖКХ

14:16 09.03.2022 Россия была и продолжит быть надежным гарантом энергетической безопасности на мировом уровне, и она дорожит этим реноме надежного поставщика энергоресурсов. Об этом 9 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Россия была и продолжит быть надежным гарантом энергобезопасности — Песков

14:19 09.03.2022 «Северный поток — 2». Иван Шилов © ИА REGNUM (1)

14:19 09.03.2022 В связи с началом Российской Федерацией специальной операции на территории Украины правительство Финляндии постановило присоединиться к блокаде ряда стран по отключению России от международной системы SWIFT. Об этом 9 марта сообщил шведский телеканал SVT. Подробности в материале: В Финляндии поддержали отключение России от SWIFT

14:29 09.03.2022 Западные страны, которые ввели санкции против России, больше навредили сами себе. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: Санкциями против России Запад нанёс себе сокрушительный удар — Захарова

14:30 09.03.2022 Перечень недружественных России стран может меняться, так как он является не догмой, а руководством к действию. Об этом 9 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков: перечень недружественных России стран может меняться

14:40 09.03.2022 Чтобы выиграть у США в экономической войне, Россия должна делать все, что соответствует ее интересам, заявил 9 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков рассказал о шагах для победы над США в экономической войне

14:40 09.03.2022 Закрытие ресторанов McDonald’s открывает перспективы доя развития российских компаний, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Об этом: Перспективы для развития отечественных компаний: о закрытии McDonald’s

14:48 09.03.2022 Правительство РФ обсудило очередной пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан на фоне санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме рассказали о втором пакете мер поддержки во время санкций

14:51 09.03.2022 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил законопроекты, которые должны повысить устойчивость российской экономики в условиях санкций. Об этом: Мишустин представил меры по защите экономики России

14:54 09.03.2022 Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что его поражает позиция «европейских малышей», которые забыли о зависимости от газа из России. Читайте подробнее: Постпред РФ при ОБСЕ: поражает позиция «европейских малышей» по газу

14:55 09.03.2022 «Северный поток — 2». Иван Шилов © ИА REGNUM

14:55 09.03.2022 Правительство России рассмотрит законопроекты, упрощающие порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Подробности в материале: Мишустин: иностранному бизнесу могут упростить регистрацию спецрайонах

14:56 09.03.2022 В США уран не производят и не перерабатывают. Темпы роста ядерных реакторов свидетельствуют о том, что скоро появится дефицит урана, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Подробности в материале: Эксперт объяснил, почему США исключили уран из списка санкций против РФ

15:00 09.03.2022 В условиях санкций строительные объекты России не должны остановиться. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом: Мишустин поставил задачу «не дать стройке остановиться»

15:00 09.03.2022 Со стороны Европейского союза введение эмбарго на нефть из России сравнимо с «совершением харакири». Такое мнение 9 марта высказала депутат парламента Франции, кандидат в президенты этой страны Марин Ле Пен в эфире телеканала France-2. Подробности в материале: Марин Ле Пен предостерегла ЕС от «харакири» в виде эмбарго на нефть из РФ

15:03 09.03.2022 Законопроект о внешней администрации по правлению организациями может быть внесен в Госдуму правительством РФ 9 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Об этом: Госдума обсудит законопроект об управлении иностранным бизнесом

15:09 09.03.2022 Стоимость газа, поставляемого в Молдавию из России, может стать дороже. Об этом на телеканале N4 сообщил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Подробности в материале: Газ для Молдавии может снова подорожать — Спыну

15:09 09.03.2022 Законопроект, предполагающий освобождение граждан с большими банковскими вкладами от НДФЛ по доходам по ним, Госдума может обсудить в первом чтении 10 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Подробности в материале: Госдума может освободить доходы со вкладов от НДФЛ

15:10 09.03.2022 Поправки, запрещающие российским компаниям участвовать в процедурах государственных закупок в Румынии, предложил председатель Сената (верхней палаты румынского парламента) Флорин Кыцу. Об этом сообщает 9 марта бухарестский телевизионный канал Digi24. «Сегодня я представил поправки к постановлению 25/2021, чтобы российские компании больше не могли участвовать в госзакупках в Румынии», — написал политик на своей странице в Facebook. Читайте подробнее: В Румынии предлагают исключить российские компании из госзакупок

15:10 09.03.2022 Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в непростых условиях. Об этом 9 марта на заседании правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подробности в материале: В России временно отменят взимание НДФЛ с процентов по банковским вкладам

15:12 09.03.2022 Законопроект о новом «пороге» цен для определения автомобилей предметом роскоши правительство РФ может внести в Госдуму 9 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Читайте также: Госдума обсудит новый порог налога на роскошные автомобили

15:12 09.03.2022 Правительство России рассмотрит законопроект, предусматривающий ответные меры на запреты для российских судов. Об этом 9 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом: Мишустин объявил об ответе странам, закрывшим для России морские порты

15:15 09.03.2022 Против введения запрета на поставки российского природного газа из-за событий вокруг Украины высказался премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он заявил об этом 9 марта в эфире телеканала ZDF. Подробности в материале: Премьер-министр Саксонии высказался против запрета на поставки газа из РФ

15:15 09.03.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров увидел только позитивные моменты в том, что в России не станет продукции «Макдоналдса» и «Кока-Колы». По мнению руководителя республики, от этого шага, сделанного компаниями в рамках санкций Запада против российской военной специальной операции на Украине, жители России только выиграют, так как перестанут есть вредный фастфуд. Читайте подробнее: Кадыров обрадован уходом из России «Макдоналдса» и «Кока-Колы»

15:17 09.03.2022 Правительство России предлагает поддержать гостиничный бизнес в условиях санкций, сообщил 9 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте подробнее: В России поддержат гостиничный бизнес в условиях санкций

15:21 09.03.2022 Продавцы и покупатели в масках в магазине одежды. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:27 09.03.2022 Владельцев банковских вкладов в размере более 1 млн рублей могут освободить от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: В России могут освободить от налога с процентов по вкладам

15:32 09.03.2022 В новые санкционные списки Европейского союза будут включены еще 160 физических лиц из России, включая членов Совфеда РФ и представителей российского бизнеса. Об этом 9 марта сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: Боррель рассказал, кто войдет в новый санкционный список Евросоюза

15:33 09.03.2022 Страны, которые взяли в руку «санкционную дубину», пострадают из-за своей враждебности и жажды мести. Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил 9 марта журналистам. «Вражда и жажда мести за нашу операцию в экономическом смысле, конечно, как мне кажется, как нормально думающему человеку, скорее, может больнее ударить по экономикам тех стран, которые взяли в руки «санкционную дубину», — сказал Лукашевич. Читайте также: Постпред России при ОБСЕ предупредил о последствиях «санкционной дубины»

15:36 09.03.2022 В России могут зафиксировать курс иностранных валют в некоторых случаях, сообщил 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Курс валют для расчёта «тонкой капитализации» могут зафиксировать

15:41 09.03.2022 На фоне отказа США от российских нефти и газа энергетические сложности с ураном могли бы достичь критического уровня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик. Подробности в материале: Для США отказ от российского урана станет катастрофой: эксперт

15:41 09.03.2022 Законопроект о государственном регулировании цен намерены внести в Госдуму депутаты от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Подробности в материале: ЕР планирует внести в Госдуму законопроект о госрегулировании цен

15:42 09.03.2022 Повышенный транспортный налог будет платить меньшее число автомобилистов, сообщил 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Подробности в материале: В РФ могут уменьшить число плательщиков повышенного транспортного налога

15:45 09.03.2022 Экономике Европейского союза угрожает сильная рецессия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы аналитиков из Goldmoney Holding, которые полагают, что санкции ЕС против РФ могут спровоцировать падение системы евро. Об этом: Эксперт рассказал, какой удар ждет экономику ЕС из-за санкций против РФ

15:48 09.03.2022 Ситуация по обеспечению продовольствием населения стабильна, однако по ряду направлений фиксируется зависимость от импорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») в ходе партийного совещания. Читайте также: В Госдуме указали на проблемы в продовольственной безопасности России

15:52 09.03.2022 С рекомендацией к гражданам США уже сейчас покинуть Россию или решить, как они смогут обходиться без помощи американского посольства, которое якобы могут закрыть российские власти, обратился 9 марта на брифинге посол этой страны в Москве Джон Салливан. Читайте подробнее: Американский посол рекомендовал гражданам США покинуть Россию

16:03 09.03.2022 Новые антибелорусские санкции согласованы 9 марта странами ЕС, сообщается в распространённом заявлении Европейской комиссии. Санкции подразумевают отключение трёх белорусских банков от SWIFT. Об этом: ЕС согласовал санкции против Белоруссии, включающие отключение от SWIFT

16:04 09.03.2022 Строительство жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

16:07 09.03.2022 Отказ арктических государств от сотрудничества в рамках программ развития Арктики — это очередной сговор о вредительстве не только против России, но и народов Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме осудили отказ государств от сотрудничества по Арктике

16:16 09.03.2022 Российские бизнесмены и члены Совфеда внесены ЕС в новый санкционный список, сообщается в распространённом 9 марта заявлении Европейской комиссии. В общей сложности согласовано 160 персон, внесённых в чёрный список. Об этом: ЕС вводит санкции против членов Совфеда и бизнесменов из России

16:16 09.03.2022 На строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры в семи регионах РФ будет выделено дополнительно свыше 160 млрд рублей. Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте подробнее: Семи регионам РФ выделят на дороги ещё 160 млрд рублей

16:24 09.03.2022 В Госдуме обеспечат контроль за расходованием выделенных 25 млрд рублей на проведение весенних полевых работ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта. Читайте также: В Госдуме проконтролируют расходование средств на весенние полевые работы

16:29 09.03.2022 Раньше при СССР жили прекрасно, нас уважали и боялись, и теперь, наверное, можно к этому вернуться. Подобные сообщения оставляют пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что правительство России утвердило перечень недружественных России стран. Читайте также: «Давно пора поставить на место!» — сети о недружественных России странах

16:31 09.03.2022 Решение британско-нидерландской компании Shell прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 9 марта в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Скатертью дорога!» — сети обрадовались отказу Shell работать с Россией

16:32 09.03.2022 Заявление верховного представителя Европейского союза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не будет запрещать импорт энергоносителей из России и не следует в данном вопросе политике США, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Боится бунта» — ЕС не готов отказаться от энергоносителей из России

16:32 09.03.2022 Потолок цен, выше которых нельзя будет повышать тарифы на газ для потребителей, может быть установлен ЕС, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Европейской комиссии Тим Макфи. Читайте также: ЕК обещает европейским потребителям защиту на фоне газового кризиса

16:34 09.03.2022 В Курской области сотрудникам приостановивших работу торговых точек окажут помощь. Об этом заявил 9 марта губернатор Роман Старовойт. Читайте также: В Курской области обещают помощь сотрудникам закрывшихся магазинов

16:42 09.03.2022 Российский автогонщик Никита Мазепин «объявил о создании фонда, который займётся оказанием помощи спортсменам, отстранённым от соревнований из-за ситуации на Украине» — НТВ-Плюс Спорт.

16:46 09.03.2022 Порядка 850 ресторанов компании McDonald’s, расположенных на территории России, временно приостанавливают свою работу. «На данном этапе невозможно предсказать, когда мы сможем вновь открыть наши рестораны в России. Мы испытываем сбои в нашей цепочке поставок, а также другие операционные последствия. Мы также будем внимательно следить за гуманитарной ситуацией», — заверили в компании. Подробности в материале: «Здоровее будем!» — сети об очередных санкциях против России

16:49 09.03.2022 Неформальный саммит ЕС, который состоится в Париже, будет посвящён антироссийским санкциям и гипотетическому членству Украины в Евросоюзе. Об этом сообщил 9 марта журналистам высокопоставленный европейский представитель. Читайте подробнее: Саммит ЕС в Париже посвятят членству Украины и санкциям против РФ

16:54 09.03.2022 В основных обменных пунктах Болгарии зафиксировано резкое падение курса российского рубля. Об этом 9 марта сообщает БНР. Читайте также: В болгарских обменных пунктах обесценился рубль

17:06 09.03.2022 Вопрос запрета импорта российской нефти будет рассмотрен на неформальном саммите ЕС в Париже. Об этом сообщил 9 марта журналистам высокопоставленный европейский представитель. Читайте подробнее: На саммите ЕС рассмотрят вопрос запрета импорта нефти из России

17:52 09.03.2022 Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, в числе мер — национализация иностранного бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта. Читайте также: В правительстве РФ одобрили национализацию имущества ушедшего бизнеса

17:54 09.03.2022 В Липецкой области с 11 марта продовольственные ярмарки начнут работать по новому расписанию. Продовольствие от местных производителей без торговых наценок в в муниципалитетах можно будет купить по выходным, в областном центре — ежедневно. Читайте также: В Липецкой области чаще будут проводить ярмарки социально значимых товаров

17:58 09.03.2022 Палата представителей Конгресса США 9 марта проголосует по ряду важных вопросов, в числе которых заперт на импорт российской нефти. Законодатели уже поддержали выделение новых средств для помощи Украине и продлили финансирование федерального правительства, сообщает Reuters. Читайте подробнее: США обсуждают запрет импорта нефти из России и доппомощь Украине

18:03 09.03.2022 Российское подразделение финского концерна Valio продолжило операционную деятельность в России. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе компании. Отметим, что ранее было объявлено о намерении финского концерна уйти с российского рынка. Подробности в материале: Российское подразделение финского концерна Valio продолжает работу

18:08 09.03.2022 Информационная продукция сети Deutsche Welle признана экстремистскими материалами, — МВД Белоруссии.

18:11 09.03.2022 Увеличить размеры пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ) предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом: В Госдуме предложили повысить пособие по безработице

18:16 09.03.2022 Взрывного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары на Урале пока не наблюдается. Однако при нынешнем курсе доллара и евро, при импортной составляющей, цена на товары не может оставаться прежней, отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском ФО Владимир Якушев. «Если пустить дело на самотек, когда стоимость сначала повысят оптовики, а затем розница, то вместо объективного удорожания мы получим ничем необоснованный рост. Чтобы этого не допустить, важно правильно использовать имеющиеся инструменты. Своевременно выявлять факты необъективного повышения стоимости и подключать к этим ситуациям ФАС и прокуратуру. Чем эффективнее мы будем пресекать спекуляции, тем меньше будет социальное напряжение. Ведь замысел всех санкций — надавить на людей, спровоцировать панику и создать тем самым давление на власть. Поэтому очень много зависит сейчас от слаженной работы на местах», — заявил Владимир Якушев. Читайте также: Уральский полпред призвал пресечь спекуляцию в розничной торговле

18:27 09.03.2022 В Ленинградской области разработали конкретные меры по поддержке бизнеса в условиях санкций. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе областной администрации. Подробности в материале: В Ленобласти разработали меры по поддержке бизнеса в условиях санкций

18:32 09.03.2022 Министерство финансов предлагает разрешить российским гражданам осуществлять покупку инвестиционного золота в слитках за наличную валюту, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Об этом: Минфин предлагает разрешить гражданам покупку золота за наличную валюту

18:37 09.03.2022 В Уральском федеральном округе с учётом приостановки деятельности ряда иностранных компаний, их ухода с российского рынка, ситуация на рынке труда может измениться в худшую сторону. Об этом предупредил главных федеральных инспекторов на совещании 9 марта полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Однако это не первый кризис, который переживает Россия. У центров занятости наработаны эффективные механизмы по поддержке людей, оставшихся без работы, отметил полпред УрФО. Это переобучение, практика временного трудоустройства на сезонные работы. На совещании прозвучало, что на 4 марта в Уральском федеральном округе зарегистрировано 51,4 тысячи безработных. В банке вакансий — 145 тысяч рабочих мест. Читайте подробнее: На Урале ЦЗН готовы к наплыву безработных после ухода иностранных компаний

18:42 09.03.2022 Нижегородские супермаркеты решили минимизировать наценки на хлеб и бакалейные изделия, молочные продукты и «борщевой набор» — картофель, капусту, лук, свеклу и морковь. Об этом: Нижегородские магазины ограничили наценки на «борщевой набор»

19:02 09.03.2022 В Совфеде предупредили о продовольственном и миграционном кризисе из-за санкций в отношении России. Читайте также: В Совфеде предупредили Европу о голоде, волне беженцев и новом рынке оружия

19:13 09.03.2022 В Тюмени ситуация в розничной торговле продовольствием стабильная. Об этом сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. В магазинах областного центра в ежедневном режиме ведётся мониторинг товарных запасов по 11 основным позициям социально-значимых товаров, в том числе по сахару. В последнее время в Тюмени замечен ажиотажный спрос на ряд продуктов питания со стороны населения. При этом, скупая продукты в большом количестве, тюменцы искусственно создают дефицит товара. Предприятия розничной торговли, оптовое звено едва успевают заместить запасы на полках магазинов при повышенном спросе со стороны населения. Читайте подробнее: Тюменцы искусственно создают дефицит продовольственных товаров

19:28 09.03.2022 Потребительские цены в России за период с 16 февраля по 4 марта выросли в среднем на 2,22% после роста на 0,45% в предыдущую неделю, сообщает Росстат. Подробности в материале: Инфляция в России за неделю составила 2,2%

19:32 09.03.2022 Власти Ямала вводят дополнительные меры для поддержки бизнеса. Для всех организаций, включённых в реестр малого и среднего предпринимательства, будет действовать отсрочка до 1 сентября 2022 года по платежам для специальных налоговых режимов, включая УСН, ЕСХН и патентную систему налогообложения. Также на 1 сентября 2022 года переносится срок внесения авансовых платежей по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Будет действовать отсрочка на три месяца по всем текущим займам в агентстве «Мой бизнес» с возможностью продления её до полугода. До 1 июня 2022 года процентная ставка на займ агентства «Мой бизнес» зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Подробности в материале: Власти Ямала ввели дополнительные меры поддержки бизнеса

19:38 09.03.2022 47% опрошенных жителей Нижнего Новгорода заявили о готовности полностью или частично отказаться от покупки товаров компаний, покидающих российский рынок из-за ситуации вокруг Украины. Подробности в материале: Почти половина нижегородцев готовы отказаться от товаров из США и ЕС

19:42 09.03.2022 Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 25 февраля по 4 марта выросла на две копейки и составила 50,93 рубля, цена на дизельное топливо в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 55,04 рубля за литр, сообщает Росстат. Об этом: Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки

20:02 09.03.2022 С уходом зарубежных брендов с российского рынка для регионального бизнеса открывается больше возможностей для торговли, — правительство Нижегородской области. Подробности в материале: Нижегородские магазины сменят импортную одежду на товары местных модельеров

20:06 09.03.2022 Инфляция в России по состоянию на 4 марта ускорилась до 10,42% в годовом выражении с 9,05% неделей ранее, сообщает Минэкономразвития. Подробности в материале: Минэкономразвития: годовая инфляция в России превысила 10%

20:46 09.03.2022 К закрытию торгов на Московской бирже в среду, 9 марта, курс доллара вырос до 120 рублей, курс евро — до 127 рублей. Об этом: Курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы

21:05 09.03.2022 Необоснованного роста цен на стройматериалы нужно избегать. Об этом 9 марта заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. Подробности в материале: На Урале призвали избегать необоснованного подорожания стройматериалов

22:12 09.03.2022 Телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом намерен завтра, 10 марта, провести турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили 9 марта в его администрации. Подробности в материале: Эрдоган запланировал телефонный разговор с Байденом

22:28 09.03.2022 На устранение «зависимости» Италии от поставок российского газа может хватить 24−30 месяцев, заявил в среду, 9 марта, министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани. Он признал, что вследствие такого решения стране придется «принести жертвы», но выразил уверенность, что «остановки машин» не произойдет. Италия уже достигла договоренности с другими поставщиками о закупке 15 млрд кубометров газа к концу весны 2022 года (около около 20% от общей годовой потребности), сообщил министр. В случае, если «Россия решил перекрыть поставки», ситуация станет критической, однако и на этот случай уже «подготовлен ответ», задействовать угольные электростанции не планируется, сказал Чинголани. Он выразил сомнение в том, что такое решение в Москве может быть принято, поскольку поставки энергии в Европу «приносят России почти миллиард евро в день». Подробности в материале: Власти Италии обещают устранить зависимость от российского газа за два года

22:39 09.03.2022 Урожай пшеницы. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

22:40 09.03.2022 Администрация президента США Джо Байдена вводит запрет на импорт нефти и газа из России. При этом сам Байден отметил, что понимает союзников Вашингтона в Европе, которые не могут присоединиться к данному запрету. Об этом: «Пострадают же не богатые» — сети США о запрете на импорт нефти и газа из РФ

22:51 09.03.2022 Большинство граждан Италии поддерживают спортивные и «культурные» санкции против России, таковы итоги опроса SWG, опубликованные в среду, 9 марта. В частности, решение ряда медиакомпаний (Netflix, Disney и др.) приостановить работу в России одобряют 68% граждан, в том числе 49% — одобряют полностью, против — 17%. Изгнание российской команды с Параолимпиады 59% респондентов, 45% из них — одобрили полностью, 21% выступили против, 20% считают эту меру неизбежной. Подробности в материале: Итальянцы одобрили спортивные и «культурные» санкции против России

23:05 09.03.2022 Оговорки ряда иностранных компаний о временной приостановке работы не по политическим причинам, очевидно, не касаются зарубежных сервисов бронирования в сфере туриндустрии. Booking должен не просто поселить в России людей, забронировавших февраль-март, но и выплатить комиссии средствам размещения. Пока сервис обещает это сделать. Airbnb тоже уверяет клиентов, что вернет деньги. Но как это будет происходить технически с учетом санкций, наложенных на российские банки? Читайте также: Политический уход «аполитичных» иностранных сервисов бронирования из России

23:13 09.03.2022 В Сети обсудили заявление вице-премьера Российской Федерации Александра Новака о том, что у российской стороны имеются сведения о подготовке провокаций в отношении газотранспортной системы Украины. Читайте: «Нужно отключить трубу!» — Сеть о возможной провокации на ГТС Украины

23:14 09.03.2022 В азербайджанских социальных сетях пользователи обсуждают подорожание газа. Читайте: Для нас — очень хорошо: цена газа $3500

23:16 09.03.2022 Цены. Дарья Антонова @ ИА REGNUM

23:16 09.03.2022 В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что власти США вводят запрет на импорт нефти из России. Читайте также: Сеть: «Весело скоро в Америке будет!» — в США запретили импорт нефти из РФ

23:18 09.03.2022 В Сети обсудили новость о том, что в Соединенных Штатах Америки розничные цены на бензин достигли исторического максимума. Читайте также: «Будут знать, как стравливать народы!» — Сеть о ценах на бензин в США

23:20 09.03.2022 О прекращении американской компанией Amazon.com Inc. отправки в Россию товаров сообщает 9 марта Bloomberg. Читайте также: Amazon прекратил отправлять в Россию товары

23:21 09.03.2022 Послепраздничный день — 9 марта нынешнего года — один из редчайших в отечественной истории. Редок он сочетанием, казалось бы, разнонаправленных событий, способных в корне изменить ход истории нашей страны. Результат нынешних событий ждать себя не заставит. Истинная независимость страны и процветание её народа — вот ожидаемые последствия начатых перемен. Читайте также: В ожидании золотого рубля: завершит ли нынешний март тот «февраль»?

23:22 09.03.2022 Общественный транспорт Тираны существенно сократил число выездов маршрутных такси и автобусов в связи с существенным ростом цен на нефть. Об этом: Из-за роста цен на нефть в Албании перестали ходить автобусы

23:22 09.03.2022 Рубль. Иван Шилов @ ИА REGNUM

00:24 10.03.2022 Действие двухсторонних санкций не должно приносить вред простым гражданам, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 9 марта в ходе брифинга. Подробности в материале: В ООН призвали отменить санкции, наносящие ущерб гражданам

00:40 10.03.2022 Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно решили ограничить свою работу в России в связи со спецоперацией российских войск на Украине. Подробности в материале: Visa и Mastercard временно перестают работать в России

00:51 10.03.2022 Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания временно прекращает заключение новых контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов из России. Об этом 9 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации. Подробности в материале: Компания Eni не будет заключать новые контракты на поставку нефти из России

01:07 10.03.2022 Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц 8 марта в эфиле телеканала RTV Dukagjini заявила, что проект 'Open Balkan' провалился после того, как Сербия поддержала Россию и не присоединилась к санкциям. Читайте также: МИД Косово: Сербия покупает отзывы признания Косово за сладкое и оружие

01:11 10.03.2022 Великобритания намерена ввести новые пакеты санкций против России для нанесения максимального экономического ущерба. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства. Подробности в материале: Джонсон пообещал Зеленскому ввести новые санкции против России

01:30 10.03.2022 Холдинговая компания группы Epson, являющейся частью японского концерна Seiko Group, приостанавливает поставки своей продукции в России и Белоруссию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Подробности в материале: Epson приостанавливает поставки продукции в Россию

01:33 10.03.2022 Решение руководства оркестра связано со спецоперацией России на Украине, которая якобы сделала «неуместным и недопустимым» исполнение увертюры «1812 год» русского композитора Чайковского. Читайте также: Британский оркестр исключил из программы исполнение увертюры Чайковского

01:41 10.03.2022 «Политика расширения НАТО, предусмотренная 10 статьей учредительного трактата Североатлантического альянса, полностью соответствует нашим государственным устремлениям», — заявила министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц. Об этом: В Косово сообщили о составе рабочей группы по вступлению в НАТО

01:57 10.03.2022 Решение приостановить работу своих заводов в России приняла американская компания Caterpillar, которая занимается производством строительной и горнодобывающей техники. Об этом 9 марта организация сообщила на своем сайте. Читайте подробнее: Компания Caterpillar приостановила работу своих заводов в России

02:07 10.03.2022 Сумма в размере $1,4 млрд будет выделена Международным валютным фондом в качестве экстренной финансовой помощи Украине, 9 марта сообщила организация на своем сайте. Подробности в материале: МВФ одобрил выделение $1,4 млрд для экстренной помощи Украине

02:21 10.03.2022 Крупнейшие японские банки намерены в связи с ситуацией на Украине перевести в другие страны часть сотрудников российских отделений, являющихся гражданами Японии. Об этом 10 марта сообщает газета Yomiuri. Читайте также: Японские банки начинают выводить своих сотрудников из российских отделений

02:25 10.03.2022 Американская машиностроительная компания Deere & Company, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, прекращает поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Об этом 9 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя организации. Об этом: Американская компания Deere приостановила поставки в Россию и Белоруссию

02:47 10.03.2022 Швейцарская корпорация Nestle приостанавливает инвестиции на территории России из-за ситуации вокруг Украины, 9 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Читайте также: Nestle приостановила инвестиции в проекты на территории России

03:08 10.03.2022 Руководство американских ресторанов быстрого питания McDonald’s приняло решение о приостановке работы в России. После долгих лет освоения российского рынка такие компании, как Starbucks, PepsiCo и Coca-Cola, также заявили, что временно закроют свои представительства в России или прекратят продажу продукции. Читайте подробнее: «Для России это выигрыш» — сети США о приостановке работы «Макдоналдса»

03:16 10.03.2022 Японская компания Sony приостанавливает поставки в Россию своих игровых приставок и периферии, а также работу онлайн-магазина Playstation Store. Об этом пресс-служба компании 10 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте подробнее: Sony отлучает Россию от Playstation и Gran Turismo

04:37 10.03.2022 Во Владивостоке 12 марта пройдёт ежегодный флешмоб по угону льдины на сапах. В этом году организаторы посвящают угон поддержке России против санкций и русофобии. Подробности в материале: Приморцы устроят на льдине флешмоб против санкций и русофобии

04:47 10.03.2022 В Якутии увеличат объём фонда предпринимательства, субсидируют проценты по кредитам для бизнеса и снизят ставку налога по УСН. О таких мерах поддержки заявила министр экономики региона Майя Данилова. Читайте также: Власти Якутии поставили задачу не допустить скачка цен в магазинах

04:52 10.03.2022 Евросоюз намерен резко нарастить расходы на оборону и на обеспечение экономической независимости. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС. Читайте также: Евросоюз собрался увеличить расходы на оборону — Reuters

05:08 10.03.2022 Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo откажет российским партнёрам в продаже прав на телесериалы и не будет покупать права на российские кинофильмы, телесериалы и мультфильмы. Читайте подробнее: Бразильский холдинг Globo оставит Россию без телесериалов

05:27 10.03.2022 Японская корпорация Nintendo приостановила поставку своих игровых консолей в Россию. Об этом сообщает газета Nikkei. Читайте подробнее: Nintendo приостановила поставку своих консолей в Россию

05:51 10.03.2022 На Сахалине власти держат на контроле цены в магазинах и аптеках и заверяют, что не допустят их необоснованного роста. Читайте подробнее: Власти Сахалина держат на контроле цены в магазинах и аптеках

05:52 10.03.2022 Главы государств и правительств Евросоюза намерены в ходе неформального саммита в Версале обсудить постепенный отказ от российских энергоресурсов. Подробности в материале: Главы стран и правительств ЕС обсудят в Версале отказ от энергоресурсов РФ

06:00 10.03.2022 В Якутии продолжаются попытки решить проблему нехватки железнодорожных вагонов для доставки продуктов питания. Эту тему обсудили на заседании специального оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий, торгующих продовольствием. Об этом: Власти Якутии просят РЖД помочь в обеспечении северного завоза

06:09 10.03.2022 Будут прекращены производство и продажи ведущего бренда пивоваренной компании Carlsberg. Заводы по производству пива «Балтика» — дочерней компании Carlsberg будут управляться как отдельный бизнес. Читайте также: Производитель пива Carlsberg сообщил об остановке производства в России

06:18 10.03.2022 Магазин Zara (сс)Mike Mozart.

06:20 10.03.2022 Японская Nintendo вслед за Sony приостанавливает поставки своих игровых приставок и ПО на рынок РФ.

06:23 10.03.2022 Производитель шоколада Alpen Gold сворачивает капвложения и расходы на рекламу в России.

06:23 10.03.2022 Посол РФ в США Антонов призвал Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на постсоветском пространстве и заявил, что Вашингтону пора ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия.

06:27 10.03.2022 На сайте правительства Кемеровской области опубликовано распоряжение о создании штаба по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения. Его возглавил губернатор региона Сергей Цивилёв. Подробности в материале: В Кузбассе заработал штаб по развитию экономики

06:30 10.03.2022 McDonald’s, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать. «В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России… Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие» — сообщил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его словам, к работе над этим списком будут подключены правоохранители, Минпромторг и Роспотребнадзор. Список является открытым, в него вносятся компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям.

06:34 10.03.2022 Представителям строительной отрасли не нужно гоняться за курсом доллара, важно переходить на отечественные материалы. Об этом на совещании с ними заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. Читайте подробнее: Челябинский губернатор призвал не гоняться за курсом доллара

06:38 10.03.2022 В Оренбургской области возобновит свою работу региональный ситуационный центр УФНС России. Граждане могут информировать об ухудшении социально-экономического положения и возникающих трудностях, внести свои предложения по мерам поддержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья. Специалисты центра будут рассматривать обращения налогоплательщиков, испытывающих затруднения, проводить мониторинг и оценку влияния различных факторов на экономическую ситуацию, передавать информацию в налоговую службу России и далее российскому правительству для поиска вариантов адресной и эффективной помощи. Читайте также: В Оренбуржье возобновил работу центр по мониторингу экономической ситуации

06:49 10.03.2022 Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в Ульяновской области продолжают выполнять государственный оборонный заказ, работа идёт в «штатном режиме». Об этом: ВПК в Ульяновской области работает «в штатном режиме» — губернатор

06:54 10.03.2022 СМИ сообщили о планах ЕС постепенно отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС. «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — говорится в проекте документа. Зависимость от российских энергоресурсов в странах-членах разная, поэтому лидеры ЕС решили не устанавливать крайний срок отказа от российских поставок. В наибольшей степени от энергоресурсов из России зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия. Цитата канала «Говорит Москва».

06:55 10.03.2022 Цены на противовирусные препараты в Забайкалье не превышают предельную стоимость — служба по тарифам и ценообразованию.

07:08 10.03.2022 Жители Якутии констатировали сильный рост стоимости овощей, в том числе произведённых в республике местной компанией «Саюри». По информации телеграм-канала «Противодействие коррупции в Якутии», цена выращенных в регионе огурцов превысила 400 рублей. Об этом: В Якутии резко подскочили цены на помидоры и огурцы

07:31 10.03.2022 Конгрессмены США проголосовали за законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России.

07:32 10.03.2022 Искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Госдума готовится отрегулировать цены на социально значимые товары

07:39 10.03.2022 Законопроект предполагает запрет на импорт энергоносителей из России и на прямые инвестиции в российский энергетический сектор. Кроме того, представитель США на торговых переговорах будет добиваться заморозки участия России во Всемирной торговой организации. Подробности в материале: Конгресс США принял законопроект о запрете поставок энергоносителей из РФ

07:53 10.03.2022 Карта VISA MasterCARD банк. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

07:55 10.03.2022 Экспорт нефти из Казахстана продолжает осуществляться без каких-либо ограничений, заявил глава казахстанского минэнерго Булат Акчулаков в ходе пресс-конференции. Об этом: В Казахстане заявили об отсутствии ограничений на экспорт нефти из страны

07:58 10.03.2022 На Сахалине все стройки, начатые в рамках адресной инвестиционной программы, обеспечены финансированием и будут завершены, об этом на заседании при губернаторе области Валерии Лимаренко 10 марта заявил заместитель председателя правительства островного региона Сергей Олонцев. Об этом: На Сахалине планируют завершить все начатые стройки

07:58 10.03.2022 Ответные меры последуют со стороны США в случае, если Россия будет вести конфискацию собственности американских компаний, покинувших российский рынок из-за санкций Запада за военную операцию ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 10 марта заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читайте также: Псаки: США ответят России в случае национализации активов ушедших фирм

08:11 10.03.2022 Все экзамены в России отменены международной системой оценки знания английского языка IELTS. Об этом 10 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо IELTS. Читайте подробнее: Экзамены по английскому языку IELTS в России отменены

08:19 10.03.2022 В Тюменской области 10 марта 2022 года подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и российско-немецкой компанией West-Ost Energie GmbH, работающей в энергетической сфере. Об этом сообщает информационный центр областного правительства. Об этом: К тюменскому нефтегазовому кластеру проявил интерес зарубежный инвестор

08:24 10.03.2022 Ситуацию, сложившуюся в настоящее время в Афганистане и на Украине, обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей встречи в Вашингтоне. Об этом 9 марта говорится в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса. Об этом: Блинкен и глава МИД Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

08:30 10.03.2022 Из-за введенных странами Запада за спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса антироссийских санкций и отсутствия запчастей грузовая авиакомпания «Атран» приостановила полеты своих самолётов. Об этом 10 марта сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое было отправлено компанией пилотам. Об этом: Авиакомпания «Атран» приостановила полеты из-за отсутствия запчастей

08:30 10.03.2022 В России нет дефицита социально значимых товаров, рост цен носит необоснованный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте подробнее: Володин: недопустимо завышать цены под прикрытием санкций

08:36 10.03.2022 Список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, направлен в правительство России и Генеральную прокуратуру. В него вошли IBM, Apple, IKEA — всего около 60 компаний, пишет 10 марта газета «Известия». «Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — пояснил руководитель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Читайте также: IBM, Apple, IKEA: в России составили список компаний для национализации

08:36 10.03.2022 Лишь 7,5% экспорта Томской области приходилось на страны ЕС, Северную Америку, а также Японию и Южную Корею. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин. Читайте также: На недружественные России страны приходилось лишь 7,5% томского экспорта

08:37 10.03.2022 Цены на золото утром 10 марта снизились ниже отметки в $2000 за тройскую унцию. Это 10 марта следует из данных биржевых торгов. Подробности в материале: Цены на золото снизились до менее $2000 за унцию

08:43 10.03.2022 Японская компания Epson, являющаяся производителем копировального оборудования, приняла решение о приостановке своего сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба корпорации из Японии. Подробности в материале: Компания Epson приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией

08:44 10.03.2022 Россия после отказа Соединенных Штатов и отдельных стран Европы от российских энергоносителей сможет без труда переориентировать их поставки на Китай и Индию, считают обозреватели китайской газеты Global Times. Подробности в материале: Global Times: РФ сможет переориентировать поставки энергоносителей на Китай

08:48 10.03.2022 Платёжные системы Visa и Mastercard прекращают обслуживание российских карт с 10 марта. Такое решение компании приняли в связи с проведением спецоперации России на Украине. Читайте подробнее: Обслуживание российских карт Visa и Mastercard прекратится с 10 марта

08:53 10.03.2022 Карта «Мир». mil.ru.

08:53 10.03.2022 Корпорация Mars приостановила рекламу и инвестиции в России. Помимо производства сладостей, компания также владеет брендами жевательных резинок, кормов для домашних питомцев, продуктов питания и напитков.

08:53 10.03.2022 Японская компания Hitachi временно приостановит деятельность в России, сообщили в компании. Читайте подробнее: Hitachi временно приостановит экспорт в Россию

09:02 10.03.2022 Иностранные студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) могут рассчитывать на всестороннюю помощь в решении финансовых, бытовых, психологических и других проблем, вызванных сложившейся международной обстановкой. Об этом: В Приморье иностранные студенты столкнулись с трудностями

09:10 10.03.2022 Видеохостинг YouTube полностью приостановил ряд функций для российских пользователей. Об этом говорится в сообщении сервиса, распространённом для авторов роликов. Подробности в материале: YouTube приостановил ряд функций для пользователей из России

09:12 10.03.2022 Бурятия в меньшей степени зависит от введённых ограничений со стороны западных стран. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, выразив надежду, что регион переживёт сложное время с минимальными потерями. Об этом: Бурятия в меньшей степени зависит от санкций — глава республики

09:16 10.03.2022 Объединённые Арабские Эмираты остаются привержены соглашению ОПЕК+ и существующим механизмам корректировки объёмов добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Читайте подробнее: ОАЭ привержены соглашению ОПЕК+, заверили в Абу-Даби

09:17 10.03.2022 Минтранс предложил не возвращать иностранные самолёты без решения правительства. Новый проект затронет договоры о лизинге, заключённые до 24 февраля 2022 года. Общественное обсуждение документа продлится до 23 марта. Там говорится, что если лизингодатель расторгнет договор с авиакомпанией и потребует досрочно вернуть судно или двигатель, решение о возврате должна будет одобрить правительственная комиссия по импортозамещению. Без одобрения перевозчик сможет продолжить использование самолёта. Рассчитываться с лизингодателем компании смогут в рублях. Цитата канала «Говорит Москва».

09:18 10.03.2022 С предложением в условиях антироссийских санкций Запада удерживать на российской территории зарубежные самолеты, которые были взяты у иностранных компаний в лизинг (аренду — ред.), а также платить за них в национальной валюте, выступил Минтранс РФ. Это 10 марта следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов. Читайте также: В Минтрансе предложили не возвращать зарубежные самолеты, взятые в лизинг

09:21 10.03.2022 В Коми начали наращивать объемы товарных запасов, в том числе с помощью продукции местных товаропроизводителей, сообщает республиканское правительство. Читайте также: В Коми наращивают объемы товарных запасов

09:22 10.03.2022 Цены в региональных торговых сетях и магазинах поставлены под контроль управления Федеральной антимонопольной службы и министерства экономического развития Забайкальского края. Любое неоправданное завышение стоимости, а в особенности продовольствия социальных групп, будет рассматриваться как правонарушение с соответствующими санкциями. Об этом представитель министерства экономического развития края Денис Сысев рассказал в эфире ГТРК «Чита» в программе «Интервью-24 «на телеканале «Россия 24».

09:26 10.03.2022 Google ограничивает работу магазина приложений Google Play в России, скачать можно будет только бесплатные приложения.

09:33 10.03.2022 Mitsubishi Electric прекращает поставки своей продукции на российский рынок.

09:34 10.03.2022 В Саратовской области для стабилизации ценовой ситуации на рынке товаров и обеспечения устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка ежедневно проводится мониторинг товарных запасов в объектах розничной торговли. Установлено, что количество продуктов, в том числе сахара, соли, круп, подсолнечного масла обеспечивает спрос, а запасы регулярно пополняются, заверил министр экономического развития области Андрей Разборов. Об этом: Жителей Саратовской области призывают не создавать ажиотажа в магазинах

09:36 10.03.2022 Итальянские СМИ с ретрансляции украинской пропаганды о ходе спецоперации переходят на описание трудностей, с которыми столкнётся Россия после введения санкций. В Corriere della Sera появилась статья под названием «Из Москвы в Санкт-Петербург: как изменится жизнь в России». Об этом: «Мы начнём голодать раньше» — итальянцы о санкционной войне с Россией

09:37 10.03.2022 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: — FT уверяет, что поставки китайских смартфонов в Россию после начала боевых действий сократились вдвое. Правда, газета утверждает, что Пекин давит на компании с целью поддержки российского рынка.

09:37 10.03.2022 Повышенный спрос на сахар со стороны населения зафиксировали в Башкирии. Об этом 10 марта сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на своей странице в социальной сети. Чиновник отметил, что в последние дни в адрес минторга региона поступает много обращений от жителей республики по поводу цен и наличия некоторых продуктов на полках магазинов, в том числе сахара. Читайте также: В Башкирии назвали факторы, влияющие на наличие сахара в магазинах

09:38 10.03.2022 Европейский союз со временем откажется от закупок нефти, газа и угля у России, сообщает 10 марта Reuters со ссылкой на проект декларации саммита стран — членов ЕС в Версале. Читайте подробнее: Reuters: ЕС постепенно откажется от покупки российских энергоносителей

09:41 10.03.2022 Примерная стоимость имущества иностранных бизнесменов в Петербурге, которое может попасть под национализацию, оценивается в 150 млрд рублей. Подробности в материале: В Петербурге могут быть национализированы объекты на 150 млрд рублей

09:42 10.03.2022 Возможность отказа на шесть месяцев от системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн для возмещения вреда, которые они причиняют федеральным дорогам, рассматривает российское правительство. Об этом 10 марта сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях санкций. Подробности в материале: Власти России могут на полгода отказаться от системы «Платон»

09:46 10.03.2022 Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в РФ, говорится в заявлении компании. McDonald’s, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, и еще 55 иностранных компаний могу быть национализированы из-за прекращения работы в России. Перечень и само предложение о национализации составил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

09:50 10.03.2022 В Новосибирской области появился региональный телеграм-канал «Объясняем.РФ». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь». Об этом: У Новосибирской области появился свой телеграм-канал достоверной информации

09:51 10.03.2022 В настоящее время французские власти готовятся к «худшему сценарию»: к остановке поставок природного газа из России в Европу или к «срыву» ввоза голубого топлива с российской стороны из-за ситуации вокруг Украины и санкций Запада. Об этом 10 марта сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Читайте подробнее: Власти Франции готовятся к остановке поставок газа из России в Европу

09:53 10.03.2022 Правительство РФ и Госдума разрабатывают меры по поддержке производств в сфере АПК. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме настаивают на увеличении средств на инвестпроекты в АПК

09:59 10.03.2022 Американская компания Mars Inc., выпускающая сладости и корма для животных, приостановит рекламную активность в России и Белоруссии и на время откажется от инвестиций на территории РФ. Об этом говорится в опубликованном заявлении президента компании Гранта Рида. Решение связано с ситуацией вокруг Украины. Читайте также: Компания Mars приостановила рекламу и инвестиции в России

10:00 10.03.2022 В Соединённых Штатах растёт уровень русофобии, сообщила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости. Подробности в материале: КСОРС: в США нарастает уровень русофобии

10:02 10.03.2022 В Кемеровской области все предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов. Читайте подробнее: В Кузбассе увеличивают объёмы производства продуктов питания

10:03 10.03.2022 Ввести уголовное наказание для завышающих цены предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для спекулянтов

10:07 10.03.2022 Американские власти всегда провоцируют военные конфликты для продажи оружия, захвата природных ресурсов и размещения военных баз. Об этом РИА Новости заявил экс-президент Боливии Эво Моралес. «США всегда провоцируют войны, чтобы продавать оружие, [размещать свои] военные базы, чтобы захватывать природные ресурсы. Приведу один факт: в 1932 году начинается Чакская война между Боливией и Парагваем, но это была война между США и Англией. США через частную компанию имели контроль над продажей топлива. США продавали топливо парагвайцам и боливийцам. США продавали оружие Боливии и Парагваю. США ищут пути продажи оружия и завладения ресурсами», — сказал Моралес. Об этом: Экс-президент Боливии заявил о планах США захватить ресурсы Украины

10:10 10.03.2022 Запад должен немедленно предпринять жёсткие меры для того, чтобы восстановить «разрушенную Россией» «архитектуру глобальной безопасности. Об этом в ходе предстоящего выступления в Вашингтоне 10 марта намерена заявить министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Читайте также: Трасс обвинила Россию в разрушении «архитектуры глобальной безопасности»

10:11 10.03.2022 В метрополитене Новосибирска сегодня, 10 марта, перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Об этом сообщила пресс-служба подземки. Об этом: В новосибирском метро перестали работать сервисы Apple Pay и Samsung Pay

10:15 10.03.2022 Россия отказывается от участия в Совете Европы — заявление МИД.

10:15 10.03.2022 Министерство иностранных дел. Иван Шилов © ИА REGNUM.

10:20 10.03.2022 На автозаправочных станциях в Румынии резко подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом 10 марта сообщило «Румынское телевидение». Читайте также: В Румынии на АЗС подорожало топливо

10:22 10.03.2022 Жители Новосибирской области могут сообщить о росте цен на продукты питания на электронную горячую линию Федеральной антимонопольной службы России. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь». Подробности в материале: Новосибирцам предложили сообщать о фактах завышения цен на продукты питания

10:27 10.03.2022 По итогам рейда по крупным строительным и продовольственным магазинам Казани не выявлено дефицита товаров и существенного роста цен. «По непродовольственным товарам действительно в последнюю неделю был повышенный ажиотажный спрос, но тем не менее все распределительные центры республики заполнены. По непродовольственной группе запас товаров имеется на срок от трех месяцев до одного года. Татарстан по этой группе товаров полностью себя обеспечивает», — подчеркнул замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер. Читайте подробнее: В Татарии не выявили дефицита товаров и существенного роста цен

10:27 10.03.2022 Китай жёстко отреагирует в случае применения санкций США в отношении него из-за Украины, заявили в МИД КНР.

10:29 10.03.2022 Россия больше не намерена принимать участия в Совете Европы, так как недружественные ей страны — участницы Евросоюза и НАТО ведут линию на разрушение названного совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом 10 марта говорится в заявлении российского МИД. Читайте также: Россия не будет принимать участия в Совете Европы — МИД РФ

10:30 10.03.2022 Активы компаний из недружественных России стран могут быть заблокированы после их ухода из страны. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, в отношении иностранных компаний, которые приняли решение покинуть Россию в связи с проведением военной спецоперации на Украине, может быть принят ряд мер, включая национализацию. Также им может грозить «ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов». Подробности в материале: Сенатор Клишас допустил блокировку активов покидающих Россию компаний

10:31 10.03.2022 В Новокузнецке разработают дополнительные меры по недопущению роста цен на социально значимые категории товаров. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Подробности в материале: Мэр Новокузнецка назвал виновных в скачке цен на продукты питания

10:34 10.03.2022 Приморские производители продуктов питания заверили, что не планируют повышать цены на свою продукцию в ближайшие месяцы. Об этом: В Приморье производители не будут повышать цены на продукты питания

10:35 10.03.2022 Страны — участницы Евросоюза и НАТО злоупотребляют своим большинством в Совете Европы и этим ведут линию на разрушение названного совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом 10 марта говорится в заявлении российского МИД. Читайте подробнее: ЕС и НАТО злоупотребляют своим большинством в Совете Европы — МИД России

10:39 10.03.2022 Более сотни студентов крупнейшего вуза Прибалтики, Тартуского университета, выступили против решения Совета учебного заведения об отказе в приеме на учебу гражданам РФ и Белоруссии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR. Читайте также: Студенты Тартуского университета против дискриминации граждан РФ

10:41 10.03.2022 Немецкий город Дуйсбург и международная организация «Породненные города» выступили за сохранение дружеских связей с Пермью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Пермского края. На имя главы Перми Алексея Дёмкина поступило письмо из города-побратима. Акцент сделан на важности сохранения добрых отношений в период специальной военной операции России в защиту населения Донбасса. Как сообщает портал rifey.ru, городской совет Оксфорда заявил о разрыве соглашения о побратимских отношениях с Пермью. Причиной стала военная спецоперация России. В свою очередь, мэр Перми выступил за сохранение дружбы с Оксфордом, который является одним из первых городов-побратимов столицы Пермского края. «Побратимство всегда было вне геополитики, оно основано на связях между людьми. Мы разделяем единые человеческие ценности, и я вместе с жителями Перми выражаю надежду, что наши конструктивные отношения, доказавшие свою прочность, помогут сохранить живой канал взаимодействия и в трудные времена», — сказал Алексей Дёмкин Читайте также: Немецкий город выступил за сохранение побратимских связей с Пермью

10:43 10.03.2022 Средства массовой информации, которые сообщают правду о происходящем на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение, подвергаются давлению со стороны европейских стран. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес. Об этом: Моралес обвинил Европу в двойной морали

10:47 10.03.2022 Ажиотажный спрос на сахар и крупы, такой же, как был в первую волну пандемии, зафиксировали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона. Отмечается, что повышенный спрос, кроме как желанием жителей закупить продукты «про запас на всякий случай», ничем не подкрепляется. Подробности в материале: В Самарской области назвали причину повышенного спроса на крупы и сахар

10:48 10.03.2022 Совет Европы из важнейшей международной площадки для равноправного диалога давно превратился в марионеточную структуру, используемую для продвижения оголтелой русофобии, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме рады отказу от участия в Совете Европы

10:49 10.03.2022 В Саратовской области создан региональный ситуационный центрдля оказания помощи бизнесу. УФНС начинает сбор информации от налогоплательщиков о рисках возникновения экономических и социальных проблем. Это сделано для того, чтобы выработать меры поддержки для бизнеса. Обратиться в центр можно по следующим темам: сокращение выручки, рост себестоимости продукции, рост цен на товары, используемые при производстве, проблемы с внешнеторговыми операциями и поставками на внутреннем рынке, финансовые проблемы и другие вопросы. Обращения принимаются по телефону +7 (8452) 21-13-54 или на электронную почту sc.r6400@tax.gov.ru.

10:49 10.03.2022 Рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

10:51 10.03.2022 «ВКонтакте запускает крупнейшую программу поддержки авторов в истории компании: блогеры получат 100% дохода от показов рекламы, говорится в сообщении компании.

10:51 10.03.2022 В Российском сегменте Telegram уже искренне радуются новым санкциям Запада. Читайте также: «Па-ра-па-пам!» — телеграм-каналы ожидают национализации McDonald’s

10:53 10.03.2022 Японская компания Toyota не планирует уходить с российского авторынка, сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Читайте подробнее: Toyota объяснила приостановку производства в Санкт-Петербурге

10:55 10.03.2022 Японская корпорация Toyota прекратила работу своего автомобильного завода в Санкт-Петербурге. Об этом 10 марта сообщили в штаб-квартире компании в Токио. Читайте подробнее: Toyota прекратила производство автомобилей на заводе в Петербурге

10:56 10.03.2022 Hugo Boss закрывает магазины в России, а также приостанавливает онлайн-торговлю на территории страны.

10:58 10.03.2022 Не рассчитывать только на смартфон или другой гаджет в качестве единственного источника списания средств для оплаты проезда в общественном транспорте рекомендовали в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что при бесконтактной оплате проезда с применением «умных часов», смартфонов и других гаджетов с использованием сервисов SberPay, GooglePay, GarminPay, ApplePay, SamsungPay могут фиксироваться технологические сбои. Читайте подробнее: В Самаре предупредили о сбоях при оплате проезда при помощи смартфонов

10:59 10.03.2022 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращениям граждан проверяет обоснованность повышения цен на товары в торговой сети «Технопарк-Центр», сообщили 10 марта в пресс-службе ведомства. Подробности в материале: ФАС России проверит обоснованность повышения цен на технику

11:01 10.03.2022 Hugo Boss объявила о закрытии магазинов и приостановке онлайн-торговли на территории России.

11:11 10.03.2022 Посевные площади планируют увеличить в 2022 году в Хакасии. Об этом сообщили 10 марта в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Всего местные сельхозтоваропроизводители планируют засеять 222 тысячи га. Это на 7400 га больше, чем в 2021 году. Читайте подробнее: В Хакасии планируют увеличить посевные площади

11:15 10.03.2022 Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией». Подробности в материале: Боррель призвал жителей ЕС мёрзнуть ради снижения зависимости от России

11:15 10.03.2022 Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов после понижения суверенного рейтинга РФ. Об этом 10 марта говорится в сообщении на сайте агентства. Читайте также: Агентство Moody’s понизило рейтинги 39 российских финансовых организаций

11:22 10.03.2022 Новые антикризисные меры поддержки предприятий добавят к существующим в Башкирии. Об этом 10 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети. Он отметил, что в течение двух лет пандемии был накоплен хороший опыт по поддержке предпринимателей, которые хотят и умеют работать. За это время в Башкирии выросло число предпринимателей, компании продолжают расширять свои производства и создавать новые рабочие места. Так, в 2021 году в республике появилось 26,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом: Глава Башкирии рассказал о новых мерах поддержки предприятий

11:24 10.03.2022 Санкции со стороны международного сообщества ставят под угрозу устойчивое развитие российской сферы туризма и особенно ее международной составляющей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила профессор, руководитель департамента туризма и гостиничного бизнеса финансового университета Татьяна Розанова. Об этом: Эксперт объяснила, переживет ли туристическая отрасль РФ жесткие санкции

11:24 10.03.2022 В Курской области для поддержки промышленных предприятий увеличат финансирование региональных фондов развития промышленности и микрофинансирования, а также регионального центра инжиниринга. Пакет региональных мер поддержки бизнеса будет утверждён на первом заседании штаба по повышению устойчивости экономики Курской области, которое состоится 11 марта. Подробности в материале: В Курской области увеличат финансирование фондов развития промышленности

11:25 10.03.2022 Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске крупнейшей программы поддержки авторов. Блогеры получат весь доход от показа рекламы, сообщает пресс-служба компании. «Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации — таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов», — пояснили в пресс-службе. Об этом: Соцсеть «ВКонтакте» передаст блогерам весь доход от показа рекламы

11:29 10.03.2022 Американский президент Джо Байден своим запретом на импорт российских энергоносителей наказал простых жителей США. Такое мнение 10 марта высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Читайте также: В США осудили запрет Байдена на импорт российских энергоносителей

11:30 10.03.2022 Мало кто из иностранных предпринимателей, работающих в России, уходит добровольно. Каждый пытается придумать форму как на словах уйти, а на деле остаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте подробнее: Ушли в никуда: через год иностранные компании вряд ли вернутся в Россию

11:32 10.03.2022 Экономика России. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

11:32 10.03.2022 Около 180 самолётов переведено в российский реестр, в том числе самолёты «Аэрофлота», «Победы», «Ютэйр» — Росавиация.

11:32 10.03.2022 Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок, заявили в Минздраве РФ.

11:33 10.03.2022 Настало время, когда все обнажается и мы приходим к пониманию, что те, кого считали партнерами, далеко не партнеры и недружеские отношения питают к нам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, на это обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания. Читайте также: Володин ответил США по бизнесу: «Вы нам другого выхода не оставили»

11:34 10.03.2022 Изменение курса рубля приводит к заметному удорожанию продукции отечественного сельского хозяйства. Об этом 10 марта заявил глава ФАС Максим Шаскольский на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Глава ФАС оценил зависимость российского сельского хозяйства от импорта

11:35 10.03.2022 Нацбанк Украины обратился к иностранным банкам с призывом прекратить операции с российскими картами «Мир». Подробности в материале: Украина просит Турцию и Вьетнам прекратить операции с картами «Мир»

11:37 10.03.2022 Россия больше не будет участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий западных стран, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Читайте также: МИД РФ: Москва не будет участвовать в Совете Европы

11:37 10.03.2022 Госдума на заседании 11 марта обсудит второй пакет мер поддержки граждан и бизнеса на фоне новых санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Читайте также: Володин: все фракции Госдумы поддержали Путина и военных

11:44 10.03.2022 Экс-губернатор Новосибирской области, ныне сенатор Владимир Городецкий, попавший под санкции Евросоюза, назвал это событие незначительным. Он заявил, что не собирался выезжать и счетов за рубежом у него нет. Подробности в материале: Новосибирский сенатор оценил наложенные на него санкции

11:45 10.03.2022 Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолётов лизингодателям, сообщает Росавиация.

11:45 10.03.2022 Американский производитель обуви Crocs приостанавливает розничную деятельность в России и импорт продукции в страну на фоне ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте компании.

11:47 10.03.2022 Во Франции рост цен на топливо из-за ситуации на Украине вынуждает жителей смешивать бензин с этиловым спиртом, сообщает Le Monde. Читайте также: Жители Франции для экономии начали смешивать бензин со спиртом

11:47 10.03.2022 Ситуация с российскими самолётами не скажется на стоимости авиабилетов, заявили в Росавиации.

11:49 10.03.2022 Законопроект о регулировании цен Госдума может обсудить в первом чтении на заседании 11 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Госдума 11 марта обсудит госрегулирование цен

11:49 10.03.2022 Японская косметическая компания Shiseido Group заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 10 марта в соцсетях. Подробности в материале: Shiseido Group приостановит поставки косметики в Россию

11:51 10.03.2022 ФАС России проводит в регионах 217 проверок по фактам завышения розничных цен. Было выдано 22 предупреждения и предостережения, в том числе за публичные заявления, направленные на создание ажиотажного спроса, заявили в ведомстве.

11:51 10.03.2022 Дефицита лекарств, а также изделий медицинского назначения в аптеках Самарской области нет. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Сообщается, что в аптечных сетях фиксируется повышенный спрос на лекарства. Многие жители намерены сделать запасы. Читайте также: В Самарской области сообщили об отсутствии дефицита лекарств в аптеках

11:53 10.03.2022 В Забайкалье нет дефицита продовольственных товаров первой необходимости. Указанный в сообщении запас продовольствия на складах — неснижаемый. Все поставщики выполняют свои обязательства в срок, обеспечивая необходимым ассортиментом.

11:54 10.03.2022 Терминал D московского аэропорта «Шереметьево» на время прекратит работу в связи с ситуацией в отрасли. Об этом сообщил 10 марта источник в одной из российских авиакомпаний. Читайте также: Аэропорт «Шереметьево» временно закроет терминал D

11:55 10.03.2022 Нарушение логистических цепочек и сбои в поставках сырья и комплектующих вынудили ряд предприятий Ленинградской области приостановить работу, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе заместителя председателя правительства Ленобласти — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова. Читайте подробнее: Ряд предприятий Ленобласти приостановил работу из-за нарушений в логистике

11:58 10.03.2022 С прилавков магазинов в Приморье исчез сахар-песок — за последние несколько дней спрос на сахар увеличился на 400%. Министерство промышленности и торговли просит приморцев не закупать товары впрок. Об этом: Спрос на сахар в Приморье увеличился на 400%

11:58 10.03.2022 США предлагают европейцам умереть за американские интересы, но место ушедших компаний будет занято. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: Миронов: США предлагают европейцам умереть за американские интересы

11:59 10.03.2022 Американский производитель обуви Crocs приостановит деятельность в России, сообщается 10 марта на сайте компании. Подробности в материале: Crocs приостанавливает продажи в России

11:59 10.03.2022 Проведение всех мероприятий, которые проходят в рамках перекрестного Года музеев России и Италии, открытого осенью минувшего года, приостанавливается. Об этом 10 марта сообщает итальянское министерство культуры. Читайте подробнее: В Италии приостановили все мероприятия с участием российских музеев

12:01 10.03.2022 Стоимость авиабилетов не изменится из-за ситуации с российскими самолётами, сообщили в Росавиации. Читайте также: Росавиация: ситуация с самолётами не скажется на ценах авиабилетов

12:01 10.03.2022 Строительство одного из крупнейших в мире комплексов по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге в Ленинградской области не останавливается, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Об этом: Строительство КПЭГ в Усть-Луге не останавливается

12:07 10.03.2022 Основные мировые производители инсулина намерены продолжить свою работу и поставки на российском рынке. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Минздрава России. Подробности в материале: Иностранные компании продолжат поставлять инсулин в Россию — Минздрав РФ

12:09 10.03.2022 Генеральная прокуратура России поручила прокурорам в регионах проверить обоснованность формирования цен на лекарства. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Читайте также: Генпрокуратура РФ проверит обоснованность формирования цен на лекарства

12:13 10.03.2022 Минэкономики России опубликовало 9 марта информацию о текущей ценовой ситуации. По данным ведомства, за неделю c 26 февраля по 4 марта 2022 года инфляция составила 2,22% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Основной вклад в инфляцию внес рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) при удорожании легковых автомобилей, а также электро‑ и бытовых приборов. На продовольственные товары цены выросли на 0,83% за счет как удорожания плодоовощной продукции, так и других продуктов питания. В секторе туристических и регулируемых услуг темп роста цен составил 1,97%.

12:13 10.03.2022 Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича.

12:14 10.03.2022 Темпы роста цен на продовольственные товары составили 0,83% преимущественно за счет продуктов питания, за исключением овощей и фруктов (0,52%). На отчетной неделе сохранился рост цен на сахар, мясопродукты, масла и жиры, молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, яйца. На плодоовощную продукцию цены выросли на 2,85%.

12:14 10.03.2022 Основное влияние на инфляцию оказал рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) в связи с ослаблением курса рубля, а также повышенным спросом на ряд товаров. Так, на отчетной неделе рост цен на легковые автомобили составил 15,70%, на электро‑ и бытовые приборы — 11,66%, строительные материалы — 1,81%, медицинские товары — 4,71%. Сдерживающее влияние оказал сохраняющийся вторую неделю подряд околонулевой рост цен на автомобильный бензин. Минэкономразвития РФ

12:14 10.03.2022 В государственном реестре гражданских воздушных судов России с конца февраля нынешнего года зарегистрировано 180 самолетов. Об этом 10 марта рассказал в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Читайте также: Почти 180 самолетов перевели в российский реестр — Росавиация

12:15 10.03.2022 В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 1,97% при удорожании услуг зарубежного туризма на 28,67%. Сдерживающее влияние на прошедшей неделе c 26 февраля по 4 марта 2022 года оказало снижение цен на санаторно-оздоровительные услуги (-0,44%). Минэкономразвития РФ

12:16 10.03.2022 Российские пользователи пока не смогут пользоваться платёжной системой Google Play и покупать приложения компании. Об этом говорится в сообщении американской корпорации. «В связи с нарушениями работы платёжных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни», — предупредили в компании. Подробности в материале: Google приостановит работу своего магазина приложений в России

12:17 10.03.2022 Ведущаяся в настоящее время против России экономическая война является беспрецедентной. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков: против России идет беспрецедентная экономическая война

12:20 10.03.2022 Выход России из Совета Европы означает её выход из всех механизмов, в том числе ЕСПЧ. Об этом сообщил 10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков прокомментировал выход России из Совета Европы

12:21 10.03.2022 В Кемеровской области прошло первое заседание штаба по развитию экономики и повышению качества жизни населения. Руководители торговых сетей, сельхозпроизводители и представители надзорных органов обсудили цены на базовые продукты. Читайте подробнее: Продуктов питания на складах достаточно — власти Кузбасса

12:21 10.03.2022 Ситуационный центр для оказания помощи бизнесу появился в Саратовской области. Как отметил вице-губернатор Роман Бусаргин, обратиться в региональный ситуационный центр можно будет в случае сокращения выручки, при росте себестоимости продукции, цен на используемые при производстве товары, проблемы с поставками на внутреннем рынке и внешнеторговыми операциями, финансовые трудности и не только. Читайте также: В Саратовской области создан ситуационный центр для помощи бизнесу

12:22 10.03.2022 Мировые рынки. В феврале индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций) повысился на 3,9% м/м и на 20,7% г/г (+1,3% и +19,3% в январе). В наибольшей степени по сравнению с январем подорожали растительные масла (+8,5%) и молочная продукция (+6,4%). Единственным товаром, стоимость которого снизилась, стал сахар (-1,9%). На неделе с 25 февраля по 4 марта на мировых рынках продовольствия наблюдался резкий подъем цен. Пшеница в США и Франции подорожала на 59,9% и 32,0%, кукуруза — на 14,7%, сахар — в среднем на 7,9%, масла и масличные — на 5,4−16,5% (неделей ранее изменение цен составило от — 1,8% до +8,8%, в феврале — от — 8,1% до 13,5%). Исключение составили говядина и свинина, котировки которых понизились на 4,3% и 3,1% соответственно (-3,3% и — 5,2% неделей ранее; +2,2% и +17,2% в феврале). В среднем продовольственные цены в мире в марте превысили свой прошлогодний уровень на 25,5%. Минэкономразвития РФ

12:22 10.03.2022 На мировом рынке удобрений на текущей неделе существенно повысилась стоимость азотных и калийных удобрений — на 14,4% и 6,0% (+31,5% и +1,5% неделей ранее; — 12,4% и — 3,0% в феврале). Стоимость смешанных удобрений, как и на прошлой неделе, не изменилась (+1,4% в феврале). В годовом выражении мировые цены на удобрения в марте увеличились на 17,0−110,0%.

12:23 10.03.2022 На мировом рынке черных металлов на неделе с 25 февраля по 4 марта фьючерсные и спотовые цены на железную руду увеличились на 15,4% и 13,9% (-11,8% и +2,4% неделей ранее; +5,3% и +4,4% в феврале). Стоимость металлолома (Турция) и арматуры (Лондон) выросла на 21,6% и 13,3% (+1,6% и-0,5% неделей ранее; +7,3% и +5,6% в феврале). В годовом выражении железная руда на фьючерсном и спотовом рынках подешевела на 32,4% и 14,1%, лом черных металлов и арматура подорожали на 32,2% и 31,8%. Минэкономразвития РФ

12:23 10.03.2022 Уходящие из России компании должны заменят отечественные, это шанс для укрепления экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин рассказал, что будет на месте ушедшего из России бизнеса

12:23 10.03.2022 В городах и районах Красноярского края по поручению губернатора Александра Усса будут созданы штабы по обеспечению устойчивости экономики. Об этом сообщили в краевом правительстве. Читайте также: Красноярский губернатор поручил «жёстко пресекать» необоснованный рост цен

12:25 10.03.2022 Закрытие воздушного сообщения со странами Евросоюза и США лишь откроет широкие перспективы для развития внутреннего туризма в России. Такое мнение высказал глава Калмыкии Бату Хасиков. Подробности в материале: Хасиков: «У Калмыкии большой туристический потенциал»

12:27 10.03.2022 В Кемеровской области в настоящее время отмечается повышенный спрос на сахар, гречку и подсолнечное масло. По данным представителей торговых сетей, искусственный ажиотаж создали перекупщики, которые приобретали оптовые партии этого товара. Об этом: В Кузбассе объяснили ограничение на продажу ряда товаров в одни руки

12:27 10.03.2022 Продуктовая тележка. Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:28 10.03.2022 Министерство промышленности и торговли России предлагает ввести запрет на экспорт в государства из списка недружественных стран. Об этом 10 марта сообщает телеграм-канал министерства. Читайте также: Минпромторг РФ предложил ограничить экспорт ряда товаров

12:29 10.03.2022 Великобритания объявила о санкциях против семи олигархов и предпринимателей, включая Романа Абрамовича и Олега Дерипаску. Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства 10 марта. Подробности в материале: Британия ввела санкции против Абрамовича, Миллера и Костина

12:30 10.03.2022 Продолжающийся поток санкций против России и демонстративный «временный» уход различных компаний с территории нашей страны уже стали предметом шуток в соцсетях. Не стали пользователи молчать и об уходе Coca-Cola. Читайте также: «Унитазы нечем чистить будет!» — сибиряки прощаются с Coca-Cola

12:31 10.03.2022 Одним из способов, как США могли бы подтолкнуть Китай к тому, чтобы он принял участие в санкционном давлении на Россию, а также чтобы убедить Германию не ввозить больше российские энергоносители, стало бы предложение со стороны Вашингтона о том, что они частично компенсируют издержки странам, которые понесли непропорционально большие экономические потери. Однако такой шаг не кажется политически возможным в США. Читайте: Сработают ли санкции Запада против России без Китая? — Project Syndicate

12:32 10.03.2022 В Кемеровской области все торговые сети приняли решение снизить размер наценки на социально значимые товары до 5−10%. Об этом было сказано на первом заседании штаба по развитию экономики и повышению качества жизни населения. Подробности в материале: В Кузбассе торговые сети решили снизить размер наценки на социальные товары

12:38 10.03.2022 Правительство России прорабатывает меры стабилизации экономики. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: «Турбулентная ситуация» — Песков об инфляции в России

12:39 10.03.2022 Для стран, которые ведут против России экономическую войну, привлекательность в сфере инвестиций в нашей стране отходит на второстепенный план, однако она сохраняется для других стран, а рынок не терпит пустоты. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков прокомментировал уход из России иностранных компаний и инвесторов

12:40 10.03.2022 Россия оказалась в беспрецедентной ситуации. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: «Такой экономической войны против нас ещё не было» — Песков

12:44 10.03.2022 Бизнес стран, которые не ведут экономической войны против России, будет заинтересован расширять своё присутствие в России. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: «Рынок не терпит пустоты» — Песков об экономическом будущем России

12:47 10.03.2022 В Архангельске в ответ на жёсткую санкционную политику западных стран были спущены флаги иностранных государств. Вместо них подняли российские триколоры и георгиевские флаги. Читайте подробнее: В Архангельске иностранные флаги заменили на российский триколор

12:49 10.03.2022 В Ульяновской области для поддержки предприятий планируется смягчить условия предоставления займов из фонда финансирования промышленности и реанимировать программы реструктуризации. Читайте также: В Ульяновской области пересмотрят условия поддержки из фонда промышленности

12:51 10.03.2022 Власти Великобритании включили в санкционные списки российских бизнесменов, а также глав крупных российских компаний и банков. Читайте также: Британия заморозит активы Абрамовича, Сечина, Миллера и Дерипаски

12:52 10.03.2022 Итальянская Eni приостанавливает закупку нефти и нефтепродуктов в России.

12:53 10.03.2022 В рамках визита в Анталью С. В. Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Турции М. Чавушоглу и министром иностранных дел Украины Д. И.Кулебой. МИД РФ.

12:54 10.03.2022 Холодный мир лучше холодной войны — Лавров.

12:57 10.03.2022 Европейский союз подошёл к границам возможных санкций в отношении России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Franceinfo. Об этом: ЕС достиг предела возможных санкций против России, заявил Боррель

12:58 10.03.2022 Республиканцы намерены закрыть для администрации США возможность закупать нефть в Иране и Венесуэле, соответствующий законопроект разработал сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Читайте также: В США хотят запретить Байдену импортировать нефть из Ирана и Венесуэлы

12:59 10.03.2022 В Новокузнецке закрывающиеся рестораны иностранных торговых марок могут перепрофилировать. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов, отвечая на вопрос о судьбе потерявших работу горожан. Подробности в материале: Мэр Новокузнецка предложил заменить фастфуд «котлетой по-русски»

13:00 10.03.2022 Антимонопольщики зафиксировали ажиотажный спрос на гречку и сахар. В ФАС заявили, что в стране достаточно запасов этих продуктов.

13:00 10.03.2022 Запчасти для самолетов отказался поставлять авиакомпаниям из России Китай. Об этом 10 марта рассказал в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Читайте также: Китай отказался поставлять запчасти авиакомпаниям из России

13:07 10.03.2022 Второй пакет мер поддержки граждан и бизнеса ожидается в Госдуме до 14:00, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «13 законов должны быть рассмотрены в этом пакете», — сказал он.

13:09 10.03.2022 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин не видит проблемы в уходе ряда западных компаний из России. Он считает, что это открывает дополнительные возможности для российских производителей. Читайте подробнее: «Блины ничуть не хуже бургеров»: глава Новгородчины видит в санкциях плюсы

13:14 10.03.2022 Жёстко пресекать каждый факт необоснованного повышения цен поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам совещания по вопросу мониторинга цен на товары первой необходимости 9 марта. Основной темой стала ситуация на потребительском и строительном рынках региона. Читайте подробнее: Тульский губернатор поручил жёстко пресекать необоснованный рост цен

13:18 10.03.2022 Центр финансовых исследований намерены создать в Башкирии. Соответствующее распоряжение главы республики 10 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В распоряжении указано, что центр создается в форме автономной некоммерческой организации, его учредителем станет министерство финансов Башкирии. Читайте также: В Башкирии создают центр финансовых исследований

13:18 10.03.2022 Законопроект, направленный на ускорение ввода в обращение лекарств на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Законопроект о ввозе лекарств на фоне санкций внесен в Госдуму

13:18 10.03.2022 Россия находится в условиях шокового воздействия на экономику извне, подобной экономической войны против страны ещё не было. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 10 марта журналистам. «Что касается инфляции, да, сейчас достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику, есть негативные последствия — они будут минимизироваться», — добавил Песков. Об этом: Песков заявил о шоковом внешнем воздействии на экономику России

13:20 10.03.2022 Россия сама позаботится о своей экономике, власти страны этим занимаются, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом: Лавров: Россия сама позаботится о своей экономике

13:28 10.03.2022 В России затруднен доступ к сайту платежной системы «Мир», передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Затруднен доступ к сайту платежной системы «Мир»

13:32 10.03.2022 Автомобильный завод японской корпорации Nissan приостанавливает свою работу в Санкт-Петербурге на три недели. Официальной причиной называются проблемы с комплектующими. Читайте также: Завод Nissan приостановит работу в Петербурге на три недели

13:33 10.03.2022 Молдавия из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций может столкнуться с дефицитом продуктов питания, топлива и удобрений. Об этом 10 марта заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон в своём телеграм-канале. Подробности в материале: Молдавии грозит дефицит продуктов питания, топлива и удобрений — Додон

13:35 10.03.2022 Законопроект о работе специальных административных районах (САР) на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Об этом: Законопроект о новых льготах для российских офшоров внесен в Госдуму

13:37 10.03.2022 В Татарии производство хлебобулочных и молочных изделий идёт в прежнем режиме, объёмы не снижены. Параллельно проходит плановая модернизация производств, что позволит увеличить объём и ассортимент выпускаемой продукции. В республике фиксируется повышенный спрос по сахару и муке. Глава региона Рустам Минниханов поручил обеспечить достаточный уровень данных продуктов на полках магазинов и создать соответствующий резервный фонд, где будут формироваться запасы. Об этом: В Татарии появится резервный фонд продуктов питания

13:37 10.03.2022 Россия справится с введенными западными странами санкциями, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом: Лавров — о введенных санкциях: «Мы справимся, обязательно справимся»

13:40 10.03.2022 Россия больше не будет зависеть от западных компаний, заявил Лавров. Также глава МИД РФ заявил, что Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.

13:40 10.03.2022 Доллары. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

13:41 10.03.2022 Законопроект о переносе сроков вступления в силу законодательных актов, содержащих наиболее обременительные обязательные требования, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду технологических ограничений, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Из-за санкций Госдума отложит вступление в силу обременительных требований

13:42 10.03.2022 Деньги за отмененные экзамены IELTS и TOEFL возвращать не собираются. Читайте также: Названа причина отмены Кембриджских экзаменов в России

13:45 10.03.2022 Законопроект, которым предусматривается ряд упрощений в регулировании импорта товаров на территорию России, таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Законопроект об упрощении импорта товаров и алкоголя в РФ внесен в Госдуму

13:51 10.03.2022 Законопроект, обусловленный необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан и российских юридических лиц, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Госдума обсудит упрощение строительства и оплату долгов за ЖКХ

13:52 10.03.2022 Зарубежным компаниям, объявившим об уходе с российского рынка, будет непросто вернуться. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения», — написал Медведев. Читайте также: Медведев пригрозил ушедшим из России компаниям трудностями

13:55 10.03.2022 Законопроект, направленный на нивелирование последствий санкций в валютной сфере, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума на фоне санкций уточнит валютное регулирование

13:55 10.03.2022 Россия никогда не использовала поставки нефти и газа в качестве оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров: России никогда не использовала нефть и газ в качестве оружия

13:55 10.03.2022 В Ростовской области подготовлен «скоропомощной» проект антикризисных мер, которые позволят поддержать экономику в условиях санкций. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 марта. Подробности в материале: В Ростовской области подготовили «скоропомощной» проект антикризисных мер

13:56 10.03.2022 Россия сможет справиться с возникшими из-за ухода зарубежных компаний сложностями. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем», — сказал Медведев. Читайте подробнее: Медведев передал привет «Макдоналдсу»

13:59 10.03.2022 Санкции против России будут ускорять девальвацию евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор кафедры государственное и муниципальное управление финансового университета при правительстве РФ Никита Попадюк. Об этом: Эксперт не исключил падения системы евро из-за антироссийских санкций

14:00 10.03.2022 Решение западных компаний об уходе с российского рынка связано сугубо с политическими реалиями. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского рынка. Хотя, казалось бы, они давно наладили здесь успешный бизнес, который приносил им немалый доход. Решение никак с бизнесом и не связано — чистая политика», — написал Медведев. Читайте также: Медведев назвал «дебильными» санкции Запада

14:01 10.03.2022 Законопроект, направленный на обеспечение финансовой стабильности России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума на фоне санкций введет спецрегулирование на финансовом рынке

14:02 10.03.2022 Из-за введенных Европейским союзом санкций в сфере воздушного транспорта, письма, посылки и почтовые денежные переводы в Россию и Белоруссию из стран Прибалтики не отправляются. Об этом старший референт Отдела электронной связи и почты Министерства сообщения Латвии Инесе Пакуле сообщила местному порталу bb.lv. Читайте подробнее: Почта Латвии: письма в Россию и Белоруссию пока не отправляются

14:02 10.03.2022 Мясные продукты. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

14:05 10.03.2022 Западным политикам требуется оказать жёсткое давление на акционеров компаний, которые уходят из России, однако они не учитывают потенциальные убытки бизнеса. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», — сказал Песков. Подробности в материале: Медведев назвал истинную цель «политиканов» Запада

14:06 10.03.2022 Россия предпримет все меры, чтобы достичь полной независимости от Запада. Об этом 10 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Читайте подробнее: Россия сделает всё для полной независимости от Запада — Лавров

14:07 10.03.2022 Западным политикам требуется оказать жёсткое давление на акционеров компаний, которые уходят из России, однако они не учитывают потенциальные убытки бизнеса. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», — написал Медведев. Читайте подробнее: Медведев назвал истинную цель «политиканов» Запада

14:08 10.03.2022 Законопроект, направленный на обеспечение устойчивого бесперебойного функционирования транспортного комплекса, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Законопроект, призванный защитить транспорт от санкций, внесен в Госдуму

14:10 10.03.2022 Конфликт на Украине может обернуться для европейской экономики большим ущербом, чем пандемия коронавируса. Об этом генеральный директор немецкого концерна Volkswagen Герберт Дисс заявил в интервью газете Financial Times. «Глава крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen предупредил, что затянувшийся конфликт на Украине может оказаться гораздо хуже для экономики региона, чем пандемия коронавируса», — говорится в публикации. Читайте также: Глава Volkswagen: конфликт на Украине принесёт больше проблем, чем COVID

14:11 10.03.2022 Россия должна симметрично ответить на уход зарубежных компаний с российского рынка. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Недавно я писал о том, что Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом. И говорил о необходимости симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию. То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране», — написал Медведев. Об этом: Медведев считает, что зарубежные компании бросили своих работников

14:14 10.03.2022 Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил национализацию имущества ушедших из страны западных компаний. Читайте также: Медведев допустил национализацию имущества ушедших из России компаний

14:17 10.03.2022 Законопроект о новых правилах предоставления субвенций регионам правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Госдума поменяет правила предоставления субвенций регионам

14:18 10.03.2022 Покупка российского газа обходится госбюджету Латвии в половину ее нынешнего военного бюджета, это положение надо менять. Об этом заявил руководитель ревизионной комиссии парламента Латвии Рейнис Знотиньш. Читайте также: Парламент Латвии обсудил способы, как избавиться от нефти и газа из РФ

14:21 10.03.2022 Филиппины пока не намерены отказывать от закупки вертолётов у России, сообщает 10 марта Филиппинское агентство новостей. Об этом: Филиппины не откажутся от закупки у России вертолётов Ми-17

14:22 10.03.2022 Законопроект, направленный на налоговую поддержку физлиц на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Об этом: Госдума освободит физлиц от НДФЛ на некоторые доходы

14:26 10.03.2022 Законопроект о налоге на роскошные машины правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте подробнее: Законопроект о пороге под транспортный налог для роскошных авто внесен в ГД

14:27 10.03.2022 Санкции, объявленные против России из-за спецоперации по денацификации Украины, несут труднопредсказуемые угрозы и для Армении. Об этом 19 марта сообщил журналистам новоизбранный президент Армении Ваагн Хачатрян. Читайте подробнее: Президент Армении сообщил об угрозах стране из-за антироссийских санкций

14:32 10.03.2022 Германская компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, говорится 10 марта в заявлении компании. Об этом: Жителей Германии предупредили о повышении цен на газ

14:33 10.03.2022 Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 11 марта в Москве переговоры. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба белорусского президента. Читайте также: Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 11 марта

14:33 10.03.2022 Законопроект, упрощающий регистрацию в специальных административных районах (САР)в том числе личных фондов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Об этом: Законопроект, упрощающий редомициляцию в САР, внесен в Госдуму

14:41 10.03.2022 Пакет законопроектов о получении гражданства РФ и о предоставлении политического убежища внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Читайте также: Пакет законопроектов о гражданстве и убежище внесен в Госдуму

14:43 10.03.2022 Власти Воронежской области не намерены сворачивать областную программу развития. Об этом написал в телеграм-канале 10 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев. «У Воронежской области к моменту, когда российская экономика начала перезагрузку, сложилась уникальная и позитивная ситуация. Мы — один из немногих регионов, у кого нет коммерческих кредитов в банках. Только бюджетные займы от Минфина и по линии Казначейства (они, кстати, краткосрочные). Тогда как у ряда других регионов ситуация ровно противоположная: их долговая нагрузка превышает доходы», — написал Гусев. Подробности в материале: Воронежская область не намерена сворачивать программу развития — губернатор

14:44 10.03.2022 Финансовый рынок России стал одной из главных мишеней новых антироссийских санкций, направленных на то, чтобы посеять панику у его участников и нарушить нормальную работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев («Единая Россия»). Так он прокомментировал решение ЦБ РФ ограничить выдачу средств с валютных вкладов. Подробности в материале: Депутат Госдумы рассказал, как власти РФ поддержат население и бизнес

14:47 10.03.2022 «Великий исход» иностранных компаний с рынка России прокомментировал 10 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом: Медведев передал привет компании «Макдоналдс», решившей уйти из России

14:47 10.03.2022 В Берлине с 1 мая газ дорожает для жителей на 26% — заявление компании GASAG.

14:48 10.03.2022 McDonald’s. Москва [(cc) Artem Svetlov].

14:52 10.03.2022 Собянин заявил, что в течение полугода-года всю сеть McDonalds можно заместить отечественными предприятиями. Продукты в сети на 99% поступают от российских поставщиков. Цитата канала «Говорит Москва».

14:52 10.03.2022 Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.

14:58 10.03.2022 Власти Великобритании заморозили все активы российского бизнесмена Романа Абрамовича, ему запрещены сделки с британскими физическими и юридическими лицами, введен запрет на поездки и введены транспортные санкции. Об этом: Власти Британии запретили Абрамовичу сделки с юридическими лицами

14:59 10.03.2022 В течение полугода-года сеть ресторанов McDonalds, приостановивших работу в России, можно заместить отечественными предприятиями. Об этом 10 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Читайте также: Собянин: сеть McDonalds можно полностью заместить в течение года

15:08 10.03.2022 Национальный банк Украины обратился к руководству центральных банков Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Турции и Вьетнама с просьбой прекратить обслуживать банковские карты российской платежной системы «Мир». Об этом: Нацбанк Украины просит Киргизию не обслуживать российские карты «Мир»

15:08 10.03.2022 Закупку российской нефти приостановила итальянская компания Eni, являющаяся крупнейшей в Италии. Об этом 10 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Подробности в материале: Итальянская компания Eni приостановила закупку российской нефти

15:13 10.03.2022 Правительству Киргизии необходимо пригласить в республику представительства зарубежных компаний, решивших уйти из России из-за ситуации вокруг Украины — депутат Жусупбек Коргонбай уулу. Подробности в материале: Депутаты предлагают позвать в Киргизию зарубежные фирмы, уходящие из России

15:17 10.03.2022 В Германии компания Gasag предупредила потребителей о росте цен на газ. Информация об этом опубликована на сайте компании. Об этом: В Германии с 1 мая подорожает газ для потребителей

15:21 10.03.2022 Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, которая заявила о приостановке работы своих заведений в России, можно заменить отечественными предприятиями. Об этом 10 марта на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Подробности в материале: Собянин уверен в возможности «спокойно» заменить McDonald’s в России

15:21 10.03.2022 Несмотря на введённые странами Запада антироссийские санкции, все иностранные фармацевтические компании продолжают работать в России — министерство здравоохранения Нижегородской области. Читайте подробнее: Нижегородский минздрав опроверг риски дефицита лекарств из-за санкций

15:23 10.03.2022 Некоторые товары и оборудование, ранее ввезённые в Россию из-за границы, запрещается вывозить из страны до конца 2022 года. Их перечень определён, сообщает 10 марта пресс-служба правительства РФ. В перечень вошли более 200 наименований товаров, в том числе технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства и электрическая аппаратура. «Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке», — пояснили в правительстве. Читайте подробнее: Правительство России определило перечень товаров, запрещённых к вывозу

15:25 10.03.2022 Власти Москвы разработали план первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях западных санкций. Об этом 10 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. В своей публикации глава города отметил, что столичные власти находятся в постоянном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. Этот диалог позволил установить главные проблемы и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях растущего санкционного давления. Читайте подробнее: Собянин анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Москве

15:29 10.03.2022 Правительство России утвердило список ранее ввезенного в страну оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства. Читайте подробнее: Правительство РФ определило перечень временно запрещенных к вывозу товаров

15:33 10.03.2022 В Чувашии в связи с санкциями создали оперативный штаб во главе с минфином, который будет отвечать за «результативность закупок». Читайте также: Чувашия сформировала оперативный штаб по проведению закупок

15:35 10.03.2022 Государственная корпорация «Роскомос» в настоящее время ведет диалог с частными космическими компаниями и стартапами. Об этом 10 марта сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Роскосмос ведет диалог с частными космическими компаниями — Рогозин

15:40 10.03.2022 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» в этой стране объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной рады. Об этом: Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности

15:44 10.03.2022 Для поддержки экономики Москвы особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения. Об этом 10 марта написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. По его словам, власти столицы уже подготовили перечень мер поддержки экономики города. В рамках него определено несколько приоритетных направлений. Подробности в материале: Собянин рассказал, как власти планируют помочь экономике Москвы

15:44 10.03.2022 Международная космическая станция (МКС) развалится до 2030 года. Такое мнение высказал 10 марта генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с депутатами Госдумы от ЛДПР, видеозапись которой распространила пресс-служба партии. Подробности в материале: Рогозин: МКС развалится до 2030 года

15:47 10.03.2022 Свою деятельность на территории России приостанавливает компания Uniqlo, которая является одним из наиболее крупных в Японии производителей и ретейлеров одежды. Об этом 10 марта сообщается на сайте японской компании Fast Retailing Co., управляющей сетью магазинов Uniqlo. Читайте также: Компания Uniqlo временно приостанавливает свою деятельность в России

15:49 10.03.2022 Турции крайне выгодны нынешние экономические отношения с Россией, а присоединение к антироссийским санкциям приведёт лишь к огромным потерям для Анкары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил политолог Аслан Рубаев. Читайте также: Эксперт: Эрдоган не может себе позволить разорвать связи с Россией

15:51 10.03.2022 Эстония пока не будет выдавать российским гражданам туристические визы. Такое решение связано с событиями на Украине, сообщила эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс 10 марта на пресс-конференции правительства. «Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации», — сказала Лийметс. Читайте также: Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам России

15:59 10.03.2022 После введения западных санкций против России обширный российский рынок освободился для турецких товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил политолог Аслан Рубаев. Читайте подробнее: Политолог: Уход европейцев с российского рынка очень выгоден туркам

16:01 10.03.2022 Сотрудничество в рамках БРИКС и тему российской специальной военной операции на Украине обсудили 10 марта в ходе телефонных переговоров президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза, сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте подробнее: Глава ЮАР позвонил Путину по поводу Украины и сотрудничества в рамках БРИКС

16:03 10.03.2022 Российские предприятия могут попытаться использовать Грузию, чтобы обойти санкции. Об этом 10 марта заявил журналистам генеральный секретарь оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе. Читайте также: Российский бизнес попытается обойти санкции с помощью Грузии — Джапаридзе

16:03 10.03.2022 Евросоюз, Исландия и Норвегия приостанавливают всю деятельность международной программы сотрудничества «Северное измерение» с участием России, а также имеющей статус наблюдателя Белоруссии. Об этом 8 марта сообщило представительство ЕС в Белоруссии. Читайте подробнее: ЕС и партнёры заблокировали «Северное измерение» из-за России и Белоруссии

16:11 10.03.2022 Сборку автомашин возобновляет АвтоВАЗ. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Сообщается, что для недопущения значительного уменьшения уровня доходов сотрудников работа завода будет продолжаться, несмотря на кризис с поставками некоторых электронных компонентов. Об этом: АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей

16:13 10.03.2022 К введению новых антироссийских санкций призывает польский президент Анджей Дуда 10 марта. Такое заявление польского лидера прозвучало после его встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис. Об этом: Глава Польши призвал к новым санкциям против России

16:18 10.03.2022 Юридическая контора адвоката Чедомира Стойковича из Белграда приняла решение «самостоятельно ввести санкции против Российской Федерации» из-за ее «нападения на суверенное государство — Украину». Об этом говорится в сообщении юридической канторы, распространенном 9 марта. Читайте также: Юридическая контора из Сербии ввела «санкции против России»

16:27 10.03.2022 Для бесперебойной работы предприятий на территории Москвы власти города планируют ввести ряд поблажек для исполнителей госудаственных контрактов. Об этом 10 марта написал в своем официальном блоге мэр столицы Сергей Собянин. Для стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности планируется предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку до шести месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Также городские власти намерены установить мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда. Об этом: Авансы по госзаказам в Москве планируют поднять до 70%

16:37 10.03.2022 Известный петербургский бизнесмен, глава девелоперской компании Fort Group Максим Левченко предложил властям выходить на прямой диалог с иностранными компаниями для того, чтобы совместными усилиями помочь предприятиям с иностранным капиталом остаться в России и продолжить работу. Об этом: Петербургский бизнесмен предложил начать диалог с иностранными компаниями