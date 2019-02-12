Ижевск, 12 февраля, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Удмуртии планирует создать мобильное приложение для потребителей услуг. Об этом заявила представитель регоператора ООО «Спецавтохозяйство» Надежда Васильева.

TeroVesalainen Мобильное приложение с навигацией

«Мы планируем разработать приложение для граждан. Сейчас собираем предложения, чтобы упростить процедуру получения информации», — цитирует представителя компании портал «Сусанин». Она признала, что проблемы с вывозом мусора еще остаются.

Кроме того, Васильева уточнила, что также приложение даст возможность отслеживать путь движения мусоровоза.

При этом посредством сервиса можно будет оплачивать услугу по вывозу ТКО, отмечать места дислокации несанкционированных свалок, а также обращаться в компанию по любым вопросам — с жалобами или предложениями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, контракт с ООО «Спецавтохозяйство» в качестве регионального оператора по обращению с ТКО заключили в апреле 2018 года по итогам конкурса. Стоимость контракта составила 29,5 млн рублей. С 1 января 2019 года региональный оператор приступил к работе.

Тариф был утвержден в конце декабря. Размер платы составляет 98,48 рублей для жителей многоквартирных домов и 95,2 для жителей в индивидуальных домах.

В состав тарифа включены расходы на сбор и транспортирование ТКО, которые будут осуществлять четыре перевозчика по договорам; расходы на захоронение отходов, исходя из тарифов, установленных для пяти полигонов; административные расходы регионального оператора.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов не исключил, что в дальнейшем тариф для граждан может снизиться в связи со строительством новых полигонов.