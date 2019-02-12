Москва, 12 февраля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Московским водителям рекомендовано отказаться от поездок на личном автотранспорте 12 и 13 февраля в связи со сложными погодными условиями. Соостветствующее сообщение распространила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

В КГХ также обратились к гражданам с призывом соблюдать осторожность при движении по тротуарам и общественным пространствам города.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в среду, 13 февраля, в Московском регионе ожидается потепление местами до +3 градусов. При этом будет идти дождь со снегом, к концу дня в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Ранее сегодня компания «Аэрофлот» сообщила об отмене из-за непогоды 76 авиарейсов в аэропорту «Шереметьево», намеченных на 13 февраля.