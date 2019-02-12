Улан-Удэ, 12 февраля, 2019, 20:38 — ИА Регнум. До 2021 года в Бурятии, которая в ноябре 2018 года стала дальневосточным регионом, будут построены театр «Байкал», Национальный музей, Центр спортивных единоборств, набережная в столице республики и так далее. Глава республики Алексей Цыденов на своей странице в Фейсбуке эмоционально перечислил внушительный список объектов, которые будут построены, отремонтированы или оснащены новой техникой в рамках дальневосточной субсидии.

Egov-buryatia.ru Правительство Бурятии

Из 84 заявок республики, по его словам, Москва одобрила большую часть. Особенно важной для города Улан-Удэ, ежедневно задыхающегося в пробках, станет закупка 12 новых трамваев и автобусов большой вместимости.

Транспортную доступность из Бурятии в другие регионы власти намерены решить выделением дополнительных 5,2 млрд рублей на льготные авиабилеты. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, это позволит в 2019 году перевезти более 1 млн человек.

Напомним, с 1 января 2019 года для отдельных категорий населения действует льготная цена на авиабилеты из Улан-Удэ в Москву — 6200 рублей. Программа субсидирования авиаперевозок будет действовать круглый год, тогда как ранее три зимних месяца она не действовала. Более того, для Дальнего Востока может быть создана региональная авиакомпания, для которой планируется закупка самолетов с весьма подходящим названием «Байкал». Который, к тому же, может пойти в производство на Улан-Удэнском авиазаводе.

Конечно, музеи с театрами, отремонтированные школы и больницы, да и льготные авиабилеты — это все хорошо. Однако полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ясно сказал, что целью присоединения Бурятии к его округу было стимулирование экономического развития. Пока же регион остается глубоко дотационным, и его продолжают покидать люди в поисках заработков — кто в Москву или на Сахалин, а кто и в Южную Корею. А при низких зарплатах никакая новая набережная людей не удержит.

Впрочем, власти республики могут сослаться на мнение самих жителей, которое они оставляют на сайте министерства по развитию Дальнего Востока. Среди более чем тысячи пожеланий жителей Бурятии наиболее популярные касались строительства моста через Селенгу, строительства и ремонта школ и дорог. Однако есть среди популярных и такое:

«В пригородном Иволгинском районе проживает более 60 тыс. человек, при этом большая часть трудоспособного населения вынуждена ездить на работу в г. Улан-Удэ, либо на вахту в другие регионы страны, что доставляет большие неудобства для жителей района. Требуется помощь федеральных и республиканских властей в привлечении крупных инвесторов на территорию района для создания новых рабочих мест».

Помимо этого, жителей республики беспокоит экология Байкала и газификация. Точнее, отсутствие последней. Из-за чего одной из наиболее заметных для органов чувств (особенно зрения и обоняния) жителей и гостей столицы проблем стал постоянный смог от топящихся печей частных домов в пригороде. Отсутствие газа, а также дороговизна дров и электричества привели к тому, что многие перешли в последние зимы на отопление углём, что еще больше усугубило ситуацию.

Проблема же экологии Байкала имеет длительную историю, и тем удивительнее, что в последние годы она получила отчетливо антикитайский оттенок. Словно до прихода китайских инвесторов экологии озера ничего не угрожало. Кроме того, очевидно, что любые иностранные бизнесмены без согласия и участия российских властей ничего сделать просто не смогут. В то же время реальной угрозой озеру являются отнюдь не китайцы, которые «выпьют весь Байкал», а отсутствие мусороперерабатывающих заводов и нехватка очистных сооружений в прибрежных районах, без которых задача развития экономики Бурятии оказывается скована в прокрустово ложе экологических норм. Эта проблема известная в республике и ежегодно обсуждаемая на многочисленных круглых столах, совещаниях и конференциях. Однако воз и ныне там.

Между тем попытки превратить Байкал из просто священного озера в источник благосостояния местных жителей делались чуть больше десяти лет назад, когда было объявлено о создании туристической зоны на Байкале. Однако за прошедшие годы надежды по превращению республики в Мекку туризма медленно, но верно растаяли. В начале февраля власти Прибайкальского района попытались реанимировать «Байкальскую Гавань» — наиболее материальное проявление той мечты, предложив организовать здесь игорную зону. Специалисты уже подсчитали, что новый сверкающий Лас-Вегас на берегу Байкала принесёт в районный и республиканский бюджеты до 300 миллионов рублей в год. Но и здесь без отмашки Москвы вряд ли что может сдвинуться с мёртвой точки.

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7 февраля Юрий Трутнев сообщил, что в Бурятии и в Забайкалье будут созданы так называемые территории опережающего развития, без которых задача развития двух регионов не будет решена. Кроме того, по его словам, для Бурятии теперь доступен и механизм инфраструктурной поддержки инвесторов, созданный для Дальневосточного федерального округа. Однако все упирается в деньги, которых у республики нет, либо в законы, которые принимаются не в республике. Именно поэтому кажется несколько странным, что экономическое развитие Бурятии Москва решила начать со строительства музеев и театров. Что само по себе не есть плохо, но вряд ли они позволят ей стать менее финансово зависимой от центра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Бурятия и Забайкальский край были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года.

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