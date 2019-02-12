По совести: Госдума обсудит законопроект о наказах избирателей
Москва, 13 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий институт наказов избирателей депутатам Госдумы, нижняя палата парламента планирует обсудить в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
Прежде всего, инициативой, предложенной депутатами от ЛДПР, прописывается порядок внесения наказов, формирование перечня, а также регламент работы с наказами в комитете Госдумы по бюджету.
Финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей осуществляется за счет средств федерального бюджета, следует из документа.
Формирование перечней наказов избирателей осуществляется исходя из утвержденного объема средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год, который распределяется 50% на все депутатские объединения в Госдуме и 50% на депутатов нижней палаты парламента. Предусматривается и процедура отчета.
Вместе с тем комитет Госдумы по контролю и регламенту настаивает на отклонении законопроекта. В комитете ссылаются также на постановление Конституционного суда Российской Федерации (постановление
Таким образом, по мнению комитета, предлагаемые новеллы в правовом регулировании статуса депутата Государственной думы не согласуются с правовой позицией КС, а также с положениями закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации».