Москва, 13 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий институт наказов избирателей депутатам Госдумы, нижняя палата парламента планирует обсудить в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума России

Прежде всего, инициативой, предложенной депутатами от ЛДПР, прописывается порядок внесения наказов, формирование перечня, а также регламент работы с наказами в комитете Госдумы по бюджету.

Финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей осуществляется за счет средств федерального бюджета, следует из документа.

Формирование перечней наказов избирателей осуществляется исходя из утвержденного объема средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год, который распределяется 50% на все депутатские объединения в Госдуме и 50% на депутатов нижней палаты парламента. Предусматривается и процедура отчета.

Вместе с тем комитет Госдумы по контролю и регламенту настаивает на отклонении законопроекта. В комитете ссылаются также на постановление Конституционного суда Российской Федерации (постановление от 12.04.2002 г. № 9-П, постановление от 28.02.2012 г. № 4-П и так далее), согласно которому «федеральный парламент является органом народного представительства, выразителем интересов и воли всего народа, депутаты связаны только Конституцией Российской Федерации и своей совестью (принцип так называемого свободного мандата)».

Таким образом, по мнению комитета, предлагаемые новеллы в правовом регулировании статуса депутата Государственной думы не согласуются с правовой позицией КС, а также с положениями закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации».