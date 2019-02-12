Казань, 12 февраля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с общественниками в Казани заметил, что глава Татарии Рустам Минниханов прослушал его речь.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе встречи политики и общественники обсуждали достоинства использования сервиса «Народный контроль». Этот сервис должен осуществлять обратную связь между гражданами и чиновниками. Российский лидер считает, что «Народный контроль» — это хорошая практика.

«Рустам знает, наверняка, да? Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, че ты! Не слушает нас. Практика хорошая «Народный контроль», ты передай, пожалуйста, ладно?» — обратился глава государства к главе Татарии.

Далее Путин с улыбкой добавил, что поскольку Минниханов не слушал, о чём глава государства говорил с общественниками на тему «Народного контроля», то и не стоит его ставить в «неудобное положение».

«Не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чем я говорю», — сказал российский лидер.