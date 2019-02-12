Варшава, 12 февраля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Польша надеется на скорейшее завершение процесса развертывания комплексов ПРО США на своей земле, заявил 12 февраля глава польского МИД Яцек Чапутович на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем Майком Помпео.

Defense.gov Пуск SM-3

Чапутович сообщил, что обговорил с главой госдепа США «планы дальнейшего расширения присутствия американских вооруженных сил в Польше».

При этом министр иностранных дел Польши выразил надежду на то, что США «завершат развертывание своей ПРО в Польше».

Напомним, на территории Польши уже проводятся мероприятия по размещению мобильных установок ПРО SM-3 по программе Aegis Ashore. Их развертывание планируется завершить в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, американские пусковые установки ПРО могут быть быстро переоборудованы для запуска крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками.