Москва, 12 февраля, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Официальный представитель Peugeot и Citroen на российском рынке ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил об отзыве 15 498 транспортных средств из-за выявленных дефектов. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Росстандарта.

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Как уточняется, отзыву подлежат 14 615 автомобилей Citroen C4 Aircross и C Crosser, а также Peugeot 4008 и 4007, реализованные в период с мая 2008 года по декабрь 2011 года. Причиной отзыва транспортных средств названо возможное проявление повреждения натяжного динамического ролика, которое может привести к потере привода навесного оборудования.

Кроме этого, производитель отзывает 883 автомобиля Peugeot 4008 и 4007, реализованных с февраля 2008 года по декабрь 2009 года. На указанных транспортных средствах возможно ослабевание клеевого крепления люка крыши к рамке, что может привести к ненадлежащей фиксации этих элементов.

На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена динамического натяжного ролика привода навесного оборудования и замена люка крыши. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.