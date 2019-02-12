Рим, 12 февраля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Делегация от венесуэльской проамериканской оппозиции попросила у властей Италии и Святого престола помощи и поддержки в «переходном процессе», который должен завершиться проведением «свободных выборов» в Венесуэле. Такое заявление сделал сегодня, 12 февраля, один из членов делегации от проамериканской венесуэльской оппозиции Родриго Диаманти на пресс-конференции по итогам переговоров в Риме.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Диаманти заявил, что Гуайдо и его сторонники хотят провести президентские выборы в Венесуэле как можно скорее. Также проамериканская оппозиция рассчитывает, что Италия поможет Венесуэле, отправит гуманитарную помощь и официально признает Гуайдо единственным президентом Венесуэлы.

Ранее сегодня делегация от Гуайдо провела переговоры с вице-премьером, главой МВД Маттео Сальвини и с главой итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези. Также представители Гуайдо были приняты в Ватикане.

Напомним, что Италия является единственной страной в Европейском союзе, которая пока не признала Гуайдо президентом Венесуэлы.