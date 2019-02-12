Мадрид, 12 февраля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Полиция Испании отчиталась об аресте 29 участников группировки, занимавшейся контрабандой и распространением наркотических средств, 12 февраля передает агентство Associated Press.

Contando Estrelas Испанская полиция

По сообщению властей, наркогруппировка действовала в Андалусии, большая часть арестов произведена в городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон в андалусской провинции Кадис.

Расследование против группировки началось в конце 2018 года, после доставки преступниками крупной партии гашиша из Марокко, и длилось несколько месяцев.

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