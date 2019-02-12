Китай предлагает расширить борьбу с терроризмом при ведущей роли ООН
Пекин, 12 февраля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. На открытом заседании Совета Безопасности ООН постпред КНР при этой организации У Хайтао призвал международное сообщество в целях совместного противодействия угрозам терроризма сформировать концепцию сообщества единой судьбы человечества, сообщает 12 февраля Синьхуа.
Поскольку терроризм является общим врагом человечества, ни одна страна, считает дипломат, не может противостоять ему в одиночку. Это требует укрепления международного антитеррористического консенсуса и объединения сил. Совместная борьба с терроризмом, по его мнению, должна вестись на основе целей и принципов Устава и контртеррористической стратегии ООН, уважения суверенитета и ответственности стран-участниц, при ведущей роли Совета Безопасности.
У Хайтао уделил особое внимание работе над уничтожением причин терроризма, в том числе равномерному социально-экономическому развитию, гармоничному сосуществованию различных цивилизаций и культур, помощи развивающимся государствам.
Постпред КНР выступил против увязки терроризма с конкретными странами, народами и религиями.