Пекин, 12 февраля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. На открытом заседании Совета Безопасности ООН постпред КНР при этой организации У Хайтао призвал международное сообщество в целях совместного противодействия угрозам терроризма сформировать концепцию сообщества единой судьбы человечества, сообщает 12 февраля Синьхуа.

Sntat.ru Терроризм

Поскольку терроризм является общим врагом человечества, ни одна страна, считает дипломат, не может противостоять ему в одиночку. Это требует укрепления международного антитеррористического консенсуса и объединения сил. Совместная борьба с терроризмом, по его мнению, должна вестись на основе целей и принципов Устава и контртеррористической стратегии ООН, уважения суверенитета и ответственности стран-участниц, при ведущей роли Совета Безопасности.

У Хайтао уделил особое внимание работе над уничтожением причин терроризма, в том числе равномерному социально-экономическому развитию, гармоничному сосуществованию различных цивилизаций и культур, помощи развивающимся государствам.

Постпред КНР выступил против увязки терроризма с конкретными странами, народами и религиями.