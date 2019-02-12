Китай уверен в предстоящем росте внешнего товарооборота
Пекин, 12 февраля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Китай уверен в своей способности удержать стабильный рост внешней торговли, сообщает 12 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление главы комплексного департамента министерства коммерции КНР Чу Шицзя, сделанное на ведомственной пресс-конференции.
Среди факторов роста внешнеторгового оборота чиновник отметил постепенное восстановление мировой экономики, усилия самого Китая по повышению открытости, государственную поддержку торговли, ускорение промышленной модернизации, укрепление корпораций.
Сообщается, что внешний товарооборот Китая в 2018 году достиг 4,62 трлн долларов, увеличившись в годовом исчислении более, чем на 12,5% и превысив показатели таких экономик, как США, Германия и Япония.
Существенно выросли объемы торговли со странами, включенным в проект «Пояса и пути», растёт экспорт высокотехнологичной продукции китайского производства.