Пекин, 12 февраля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Китай уверен в своей способности удержать стабильный рост внешней торговли, сообщает 12 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление главы комплексного департамента министерства коммерции КНР Чу Шицзя, сделанное на ведомственной пресс-конференции.

Товарооборот

Среди факторов роста внешнеторгового оборота чиновник отметил постепенное восстановление мировой экономики, усилия самого Китая по повышению открытости, государственную поддержку торговли, ускорение промышленной модернизации, укрепление корпораций.

Сообщается, что внешний товарооборот Китая в 2018 году достиг 4,62 трлн долларов, увеличившись в годовом исчислении более, чем на 12,5% и превысив показатели таких экономик, как США, Германия и Япония.

Существенно выросли объемы торговли со странами, включенным в проект «Пояса и пути», растёт экспорт высокотехнологичной продукции китайского производства.