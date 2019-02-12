Пекин, 12 февраля, 2019, 20:11 — ИА Регнум. США продолжают провокации в Южно-Китайском море. Два американских военных корабля вошли в акватория рифов вблизи архипелага Наньша (Спратли), где получили предупреждение от ВМС Китая и требование прекратить нарушение, сообщает 12 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное на брифинге в Пекине официальным представителем МИД КНР Хуа Чуньин.

U.S. Pacific Fleet В Южно-Китайском море

«Подобными действиями, — подчеркнула дипломат, — был нарушен суверенитет Китая и подорван мир, безопасность и порядок в соответствующей акватории; Китай решительно выступает против попыток любой страны нарушить безопасность приморских стран», — добавила Хуа Чуньин, отметив, что американской стороне заявлены сильное недовольство и решительный протест.

Осуществляемые американскими ВМС провокации, по мнению Пекина, призваны сорвать идущий процесс нормализации ситуации в Южно-Китайском море, и китайская сторона примет самые решительные меры по защите государственного суверенитета страны, — заявила дипломат.