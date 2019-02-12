Рим, 12 февраля, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро теоретически может принять участие в возможных президентских выборах в Боливарианской Республике, но только не в качестве действующего главы государства. Такое заявление сделал представитель американской марионетки Хуана Гуайдо депутат Национальной ассамблеи Габриэль Галло на пресс-конференции по итогам переговоров в Риме.

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Мадуро может свободно выдвинуть свою кандидатуру, но не будучи действующим президентом», — сказал Галло.

Он также отметил, что решение о выдвижении Мадуро в качестве кандидата в президенты будет принимать Единая социалистическая партия Венесуэлы.

«Мы не заменим одну диктатуру другой, только демократией», — пафосно заявил представитель Гуайдо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указанию из США провозгласил себя президентом Венесуэлы.

Проамериканская оппозиция потребовала от Мадуро уйти в отставку и хочет провести в стране новые выборы президента. Однако добиться успехов им пока не удалось, так как большая часть военных осталась на стороне Мадуро. Сам законный президент Венесуэлы объявил, что назначит досрочные выборы в Национальную ассамблею.

Противоборствующие стороны согласились на посредничество Ватикана в переговорах.