Нижневартовск, Югра, 12 февраля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. В Нижневартовске (Югра) сгорел пятиэтажный жилой дом по ул. Чапаева, 49. Открытое горение ликвидировано, на данный момент идёт проливка конструкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Есть информация о двух пострадавших. Сигнал о горении кровли пятиэтажного дома поступил в дежурную часть в 17:00 часов по местному времени (15:00 мск). Пожару присвоена высокая категория сложности. На месте происшествия работают служба скорой помощи, полиция, экстренные службы.

Работу городских служб контролирует глава Нижневартовска Василий Тихонов. Развёрнут пункт временного размещения погорельцев в школе №15.

«Люди все эвакуированы. В квартирах никого нет. Мы понимаем, что нам предстоит большинство из них разместить во временном жилье. Мы это сделаем, у нас достаточно таких помещений предусмотрено. Полиция оцепила территорию, организована охрана, чтобы не было мародерства. Первоначальные меры, которые необходимы, нами приняты. Будет оказываться любая помощь», — заявил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Причина пожара будет устанавливаться позже. По предварительной информации, никаких работ, связанных с монтажом антенн, интернет-оборудования и других не проводилось.