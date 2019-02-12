Москва, 12 февраля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Газотранспортная система Украины важна для РФ, однако Москва не будет ее ремонтировать. Такое мнение 12 февраля высказал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Газотранспортная система Украины для России крайне важна. Ее потенциальные возможности — 50−60 млрд кубометров газа в год. Минимальная экономически обоснованная мощность — 25 млрд кубов. Такая мощность будет содержать газотранспортную систему Украины в рабочем состоянии, даст возможность на ней заработать. То, что сегодня прогнозируют специалисты, там около 10 млрд кубов. Еще 5 лет назад, когда не было Майдана, особых осложнений, руководство Газпрома говорило: 2019 год на носу, 5 лет — не срок, вы не в состоянии будете осуществить перекачку 50−60 млрд кубов. Сегодня расклад в Европе такой, что на 100 млрд кубов возрастет потребление российского газа», — высказал свое мнение участник ток-шоу.

Украина, не желая принимать российские условия транзита газа, рискует потерять и доходы, и газотранспортную инфраструктуру, считает Клинцевич.

«Как бы кто ни раздувал щеки, какие бы задачи ни ставили американцы, отказаться от российского газа невозможно. Россия может доказать своим европейским потребителям и партнерам, что Украина — ненадежный партнер. Мы все проблемы решим, вопросы закроем и самое главное — газотранспортную систему Украины ремонтировать не будем», — отметил член Совета Федерации РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция и Германия пришли к компромиссу в вопросе «Северного потока — 2». Париж и Берлин представили проект решения странам ЕС. В документе прописано, что именно ФРГ будет вести надзор за пересмотром директивы, так как именно на её территории расположен трубопровод.