Ярославль, 12 февраля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. За вывоз мусора можно не платить, если в квартире никто не проживает. Районный суд Ярославля удовлетворил иск жительницы города к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мусорные контейнеры

Хозяйка квартиры не проживала в ней в определенные периоды и обратилась в офис ООО «Хартия» с требованием сделать перерасчет. Мусорный оператор не удовлетворил требование. Ранее представители «Хартии» заявляли депутатам муниципалитета Ярославля, что будут собирать плату за вывоз мусора как с проживающих (если человек зарегистрирован в квартире или доме), так и с владельцев (если никто не зарегистрирован).

Жительницу Ярославля отказ не удовлетворил, и она обратилась в суд. На судебное заседание представитель «Хартии» не явился, таким образом, факт непроживания в квартире оспорен не был.

Суд посчитал, «при временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации».

«С учетом того, что истица является собственником спорной квартиры, в квартире по месту постоянного жительства не зарегистрирована, имеет периоды временного проживания более 5 дней подряд, она вправе требования от исполнителя услуги — в спорных правоотношениях ответчика производства перерасчета платы за поставленную услугу, отказ ответчика в производстве перерасчета на основании заявления истицы на законе не основан, исковые требования подлежат удовлетворению», — говорится в решении суда.

Если решение суда не будет обжаловано и устоит, это откроет дорогу многим другим ярославцам, недовольным выставлением «двойных счетов» мусорным оператором.