Мадрид, 12 февраля, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Правительство Испании «не поддастся на шантаж» сторонников независимости Каталонии, требующих переговоров о независимости региона в обмен на поддержку законопроекта о бюджете, 12 февраля передает агентство Associated Press.

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«Ни при каких обстоятельствах мы не признаем, что право на самоопределение Каталонии может быть дискуссионным вопросом», — заявила журналистам министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в Мадриде стартовал суд над 12 «сепаратистами» Каталонии, арестованными после референдума 2017 года. Политикам и активистам грозят десятки лет заключения.

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