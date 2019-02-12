Улан-Удэ, 12 февраля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Александр Голков досрочно покидает пост мэра Улан-Удэ и уже попрощался с коллективом мэрии. Об этом стало известно местным СМИ, но официального подтверждения пока нет. Ранее сообщалось, что в Горсовете ему фактически предъявили ультиматум, призвав сложить свои полномочия до ближайшей сессии 28 февраля. Если бы этого не произошло, депутаты намеревались отправить его в отставку путём голосования.

Ulan-ude-eg.ru Александр Голков

Напомним, мэр бурятской столицы ушёл в отпуск в конце прошлой недели после того, как его исключили из регионального политсовета «Единой России», а глава республики Алексей Цыденов освободил от должности своего заместителя Игоря Шутенкова, который переместился в кресло заместителя сити-менеджера. Неофициально это назначение означает, что Шутенков становится главным кандидатом в мэры от партии власти.

Между тем сообщается также об уходе со своего поста и сити-менеджера Улан-Удэ Александра Аюшеева, которому прочат портфель министра транспорта Бурятии. Его уход позволит возглавить администрацию города Шутенкову, который таким образом полностью возьмёт бразды правления над городом на себя.

Справка: Александр Голков родился 4 июля 1965 года в городе Улан-Удэ. В 1987 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по теории механизмов и машин. На заре своей карьеры преподавал в ВСГТУ, затем занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2001 по декабрь 2007 года возглавлял работу дирекции Союза промышленников и предпринимателей Бурятии. В 2003 году окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». В этом же году избран депутатом Улан-Удэнского горсовета.

В декабре 2007 года стал председателем Улан-Удэнского горсовета. Мэром Улан-Удэ является с 2012 года.

Напомним, в сентябре 2019 года в Улан-Удэ пройдут первые за 11 лет прямые выборы мэра.