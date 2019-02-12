Чеджу, Южная Корея, 12 февраля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Авиакомпания Jeju Air стала первой южнокорейской бюджетной компанией, чьи годовые продажи превысили 1 трлн вон (~$893,2 млн), сообщает Shina Ilbo.

Jeju Air

Как сообщили представители авиакомпании 12 февраля, в 2018 году консолидированные продажи компании выросли на 26,4% до 1,25 трлн вон (~$1,11 млрд).

Кроме того, операционная прибыль компания упала на 0,1% до 101,2 млрд вон (~$90,39 млн) второй год подряд, а чистая прибыль составила 70,9 млрд вон (~$63,31 млн).

Представители компании также сообщили, что планируют запустить новые рейсы и маршруты, в частности в Японию и Юго-Восточную Азию.

Консолидированные продажи — продажа продукции и услуг предприятий головной компании, ее дочерних предприятий (фирм) и ассоциированных фирм за вычетом взаимных (внутригрупповых) поставок.