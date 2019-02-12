Ярославль, 12 февраля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля вводит ограничение движения на Добрынинском путепроводе, который соединяет Ленинский и Дзержинский районы города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Добрынинский путепровод в Ярославле

Как выяснила экспертиза НИИ мостов и гидротехнических сооружений, путепровод находится в предаварийном состоянии. Чтобы уменьшить нагрузку на мост, две крайние полосы закроют, на мосту останется только 2 полосы для движения.

Также вводятся ограничения скорости — до 20 километров в час. Новые правила проезда будут действовать с 21 февраля, но дата может быть скорректирована. Когда начнется ремонт, власти не говорят. Разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит государственную экспертизу. Реконструкция путепровода займет около 2 лет. Финансироваться ремонт будет из федерального бюджета.