Казань, 12 февраля, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Программа поддержки исторических городов будет продолжена, а может быть даже и расширена, заявил 12 февраля в Казани президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казанский Кремль

При этом глава государства не одобрил практику властей обязывать деловые круги восстанавливать культурные объекты при застройке.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент России Владимир Путин встретился в Казани с представителями общественности по вопросам нацпроекта «Жилье и городская среда».