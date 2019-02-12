Севастополь, 12 февраля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко не имеет ресурсов, чтобы вернуть Крым в подчинение Киева. Об этом 12 февраля журналистам заявил депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Ну, пообещала. Ей сейчас это нужно — выборы на носу. Её высказывание не имеет никакого отношения к реальности. Где ресурсы у Тимошенко, чтобы возвращать Крым? Их не хватило у всего так называемого цивилизованного сообщества», — отметил Чалый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах в марте 2019 года, намерена «вернуть территории» Крыма и Донбасса, привлечь Россию как «государство-оккупанта» к ответственности, а также заставить её возместить все убытки.