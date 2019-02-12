Манила, 12 февраля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключает в будущем переименования страны в «Республику Махарлика», сообщает 12 февраля газета Manila Bulletin.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

По словам Дутерте, первым с такой инициативой выступил покойный глава государства Фердинанд Маркос. Родриго Дутерте пояснил, что «Филиппины» — это испанское название, присвоенное стране мореплавателем Магелланом в честь испанского короля Филиппа.

«Название нашей страны придумал Магеллан, путешествие которого оплатил испанский король Филипп. Поэтому глупец и назвал ее Филиппинами. Когда-нибудь мы это изменим», — сказал Родриго Дутерте.

По его мнению, из-за малайского происхождения жителей, стране больше подходит название «Махарлика».