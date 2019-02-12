Санкт-Петербург, 12 февраля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости «защитить город» от «чужаков» на муниципальных выборах, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Об этом Беглов сказал 12 февраля на встрече с работниками Обуховского завода (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Александр Беглов в своей речи высказался о патриотизме, а также упомянул муниципальные выборы в Петербурге, которые состоятся одновременно с губернаторскими в сентябре 2019 года.

«Я почему заговорил о выборах в местное самоуправление. Сейчас там собирается разное, извините меня, вороньё. «Вот мы придем и вас научим». Чему вы нас научить можете? Мы сами с усами. Чему нас учить-то? Кто-то приедет и начнет нас учить, как нужно развивать город и МСУ, или что нам тут делать?» — недоумевал Беглов.

Он заявил, что «в Петербурге-Ленинграде всегда воспитывали самые квалифицированные кадры», напомнил о «призыве двадцатипятитысячников», направленных на село в 1930-е годы, а также о «трудных 1980-х», когда именно из Ленинграда людей, в том числе его коллег, направляли в республики СССР, чтобы их «поднять».

"Всегда отсюда был призыв, всегда считалось, что ленинградская школа, петербургская школа самая высокая по подготовке кадров. И она такой и осталась, я могу откровенно вам сказать. Я прошел и ленинградскую школу, закалку такую серьезную, от монтажника-высотника, и московскую школу. Тоже хорошая школа, но она другая. Наша — она такая… Круче, что ли? Она наша, питерская, она наша, ленинградская», — подчеркнул Александр Беглов.

Он признал, что приезжего специалиста в Петербурге видит, например, директором завода, но вмешиваться в избирательную кампанию на местном уровне заезжим деятелям не позволит.

«Пускать сюда чужаков в местное самоуправление… Кто-то приедет и будет нами управлять, что ли? Вами будет управлять? Вы что, это позволите? Позволите? Да я тоже не позволю. В этом мы с вами здесь едины. Вот это гражданская позиция», — сказал Беглов.

Он добавил, что Петербург — это живой организм, который делится с его жителями своим именем, но тоже нуждается в защите.

«От всего этого воронья он требует защиты. И только от нашей гражданской позиции зависит, защитим мы его или нам будет всё равно. Я уверен, что нам будет не всё равно», — заключил врио губернатора Санкт-Петербурга.

Беглов также сообщил, что правительство Петербурга уже приняло решение по результатам муниципальных выборов в сентябре «дать возможность» молодежи получить 35% депутатских мандатов.

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«Энергичные, молодые, с горящими глазами чтобы пришли. Потом еще и еще придут, и потихонечку, шаг за шагом, совершенно изменится политический ландшафт нашего города. У нас город самый патриотичный должен быть во всей стране и Европе», — сказал Александр Беглов.

В пример он поставил федеральный город Севастополь «с железобетонным патриотизмом», несмотря на возможные споры между законодательной и исполнительной властью в этом субъекте РФ.

«Как только вопросы касаются Севастополя и России, сразу все дрязги прекращаются, начинают единой командой отстаивать интересы и России, и города Севастополя», — заявил врио губернатора.

Напомним, блогер и оппозиционер Алексей Навальный ранее заявил, что окажет всевозможную поддержку своим сторонникам в Петербурге, которые захотят выдвинуться кандидатами на муниципальных выборах. Он считает, что в Петербурге можно повторить опыт Москвы 2017 года, когда в муниципальную власть столицы были избраны в том числе представители радикальной оппозиции, а некоторые даже возглавили муниципальные советы. Бывший соратник Навального Максим Кац раскритиковал петербургские планы Навального.