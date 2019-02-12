Калуга, 12 февраля, 2019, 17:28 — ИА Регнум. О проблемах совершенствования и развития регионального системы образования, развития личностных качеств действующих учителей и привлечения в школы молодых педагогов в рамках национального проекта «Образование» шёл 12 февраля разговор на заседании расширенной коллегии министерства образования и науки Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Расширенное заседание коллегии регионального министерства образования и науки.

По словам главы образовательного ведомства Александра Аникеев, наиболее яркими образовательными проектами 2018 года стали открытие лицея информационно-технологического профиля на базе новой школы в миниполисе «Веснушки» в Калуге, детского технопарка «Кванториум», а также разработка Регионального атласа новых профессий — инновационного инструмента профессиональной ориентации школьников и студентов, который помогает молодежи сделать правильный выбор будущей специальности с учетом потребностей региональной экономики и социальной сферы.

«Нашей целью является повышение качества образования, поэтому инфраструктурные проекты, направленные на развитие и совершенствование образовательной среды, очень важны», — подчеркнул Александр Аникеев, обращаясь к коллегам. Вместе с тем он акцентировал, что при этом не менее важно мотивировать учащихся на учебу и улучшать психологический климат в школе.

По мнению калужского министра, важнейшим остается проект «Молодые профессионалы», направленный на повышение конкурентоспособности профессионального образования. В регионе запланировано создание специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам WorldSkills, как базы для обмена передовыми идеями и постоянного роста квалификации мастеров производственного обучения и педагогов. В 2018 году Калужская область стала пилотным регионом по апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. В 2019 году эта работа будет продолжена. Увеличится количество компетенций и число участников.

Одной из существенных задач калужского образования губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ранее назвал закрепление в регионе молодых перспективных специалистов, привлечение их на постоянное место жительства. Губернатор выразил уверенность в том, что многие иногородние студенты, которые приезжают учиться в область, захотят остаться здесь навсегда, да и свои выпускники школ и вузов предпочтут работать на родной земле, если здесь для них будут созданы благоприятные условия.