Симферополь, 12 февраля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. После отмены решения о ликвидации Керченская паромная переправа совершила 22 рейса. Об этом 12 февраля на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Марина Каширская ИА REGNUM Керченская переправа

«С 6 по 10 февраля перевезено 17 грузовиков, три легковых авто и три машины с опасным грузом, а также 30 пассажиров», — отметил Волков.

По его словам, стоимость перевозки на пароме для легковых автомобилей снизилась до 500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма приостановили ликвидацию ООО «Морская дирекция», которое в начале 2018 года решили упразднить в связи с открытием Крымского моста.

Также напомним, что в ноябре 2017 года «Морская дирекция» была оштрафована на 100 тысяч рублей за трудоустройство скандального экс-главы горсовета Керчи Ларисы Щербулы, ранее проходившей свидетелем по делу бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, задержанного сотрудниками ФСБ при получении взятки.