Киев, 12 февраля, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Власти Украины в очередной раз пытаются увещевать евробюрократов в том, чтобы они хоть каким-нибудь образом попытались остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Верховная рада направила сегодня, 12 февраля, соответствующие обращение в евросоюзные институты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Котяра

В письме Верховной рады сказано, что «Северный поток — 2» — проект очень вредный, так как он может подорвать принципы демократии и единства Европейского союза.

«В письме выражается обеспокоенность относительно попыток подрыва единства ЕС, принципов демократии и верховенства права, энергетической независимости государств европейского континента и призыв к ключевым европейским институтам предпринять решительные шаги по противодействию таким попыткам», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Рады.

Также депутаты указывают евробюрократам, что они должны учитывать интересы Украины, которые якобы нарушаются в результате строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный противник «Северного потока — 2» — это США. Вашингтон хочет заставить Германию покупать достаточно дорогой американский сжиженный газ и отказаться от более дешевого российского трубопроводного газа. Украинские власти также пытаются остановить «Северный поток — 2», так как с его вводом украинская газотранспортная система может оказаться невостребованной.