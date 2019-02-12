Санкт-Петербург, 12 февраля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Морские порты Балтийского бассейна за январь 2019 года перевалили 20,9 млн тонн грузов, таким образом, показатель грузооборота остался на уровне января 2018 года. Такие данные сегодня, 12 февраля, опубликовало ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

(сс) Ttracy Порт Калининграда

Стабильность обеспечили крупные порты региона, которые завершили первый месяц года без существенных изменений по объемам грузооборота. В Большом порту Санкт-Петербург за январь было перевалено 4,49 млн тонн грузов, что всего на 2% больше, чем за аналогичный период предшествующего года.

Добиться положительной динамики порту позволили контейнерные грузы — рост на 12% до отметки 178,1 тыс. TEUs, нефтепродукты, объемы перевалки которых увеличились на 15% до отметки 674 тыс. тонн. Падение перевалки отмечается по генеральным и навалочным грузам.

Стивидоры крупнейшего порта на Балтике — Усть-Луги — обработали 8,7 млн тонн грузов. В порту растут объемы перевалки нефти, сжиженного природного газа. Контейнерооборот порта за январь упал на 35% до 5,2 тыс. TEUs.

Порт Приморск, специализирующийся на перевалке нефти и нефтепродуктов удерживает показатели на уровне января 2018 года — 4,8 млн тонн. Так, после ощутимого падения объемов перевалки нефти в прошлом году, динамика в этом году пока что стабильна.

Наибольший рост среди российских портов на Балтике показал Высоцк — 4% до 1,78 млн тонн. Увеличение показателей удалось добиться за счет наращивания перевалки угля. За январь в областном порту было обработано на 35% больше данного груза, чем в январе 2018 года. Тем не менее, большая часть грузов в Высоцке приходится на нефтепродукты, перевалка которых за указанный период снизилась на 11%.

Наибольший спад по грузообороту продемонстрировали порт Калининград и порт Выборг — на 17% и 21% соответственно. Калининград потерял долю нефтепродуктов, часть навалочных и генеральных грузов, зато порт эксклава существенно нарастил перевалку контейнеров — на 48% до 22,6тыс. TEUs. Порт Выборг снизил показатели за счет ухода угля и лесных грузов.

Напомним, грузооборот морских портов России за январь увеличился на 5,6% до отметки 67,61 млн тонн. Большая часть от общего объема приходится на наливные грузы — 39,42 млн тонн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем перевалки сухих грузов в январе составил 28,19 млн тонн, рост по данному виду грузов составил всего 0,3%.