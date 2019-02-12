Киев, 12 февраля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики дают свои оценки предвыборным программам основных кандидатов в президенты Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

В частности, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что президент Украины Петр Порошенко ведет «имитационную националистическую риторику в стиле «циничного Бандеры».

По его словам, Порошенко дискредитирует идеологические смыслы украинского национализма и патриотизма.

«О риторике и позициях. Наблюдаю интересный момент на стартовавших президентских выборах — как-то не слышно свободовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), да и вообще потерялся традиционный националистический фланг. Имитационная националистическая риторика Порошенко в стиле «циничного Бандеры» смикшировала и заглушила голос настоящих украинских националистов. Но вопрос не в том, что это снижает шансы кандидата от националистов, а в том, что игра в имитационный национализм дискредитирует идеологические смыслы украинского национализма и патриотизма», — написал Карасев на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь первый вице-спикер парламента Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко отметила угрозы большинства кандидатов в адрес Порошенко.

«Предвыборные обещания нашего «городка». Господин Анатолий пообещал не выпустить Петра из страны, отрубить руки и ноги и посадить. Господин Андрей (мэр Львова Андрей Садовый — ИА REGNUM ) пообещал назначить прокурора, который, наконец, всех посадит. Господин Ляшко (лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко — ИА REGNUM ) пообещал вернуть смертную казнь. Госпожа ЮВТ (лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко — ИА REGNUM ) пообещала снизить тарифы и посадить Петра и всю его банду… Господин Вова (шоумен Владимир Зеленский — ИА REGNUM ) пообещал убрать снег, и что все одинаковые, поэтому будут сидеть вместе. Госпожа Савченко (внефракционный депутат Надежда Савченко — ИА REGNUM ) пообещала всех взорвать, правда, ее не зарегистрировали. Господин Петр пообещал подать заявки на вступление в НАТО и ЕС, чтобы Украина стала полноправным членом евроатлантического сообщества. Сорри, если кого-то из 44 кандидатов забыла», — пишет Геращенко в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, предвыборная программа Порошенко строится на триаде «армия, вера, язык». Ранее Порошенко пообещал не сделать Украину полноправным членом НАТО и ЕС, а лишь подать заявку на вступление в ЕС и получить план действий по членству в НАТО. По его словам, для того чтобы подать заявку на членство в ЕС, Украина должна соответствовать неким стандартам.