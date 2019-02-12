Нью-Дели, 12 февраля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Первая партия тяжелых военно-транспортных вертолетов Боинг CH-47 «Чинук» была доставлена в порт Мундра, штат Гуджарат. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

skeezy Вертолет «Чинук»

Источники в министерстве обороны Индии заявили, что четыре новых вертолета будут размещены на авиабазе в городе Чандигарх, столице штатов Панджаб и Харьяна. Сообщается, что вертолеты «Чинук» значительно увеличат скорость и объемы перевозки грузов и личного состава вооруженных сил Индии. По словам представителей министерства обороны страны, новые вертолеты будут задействованы как в боевых, так и в гуманитарных операциях.

Боинг CH-47 «Чинук» является тяжелым военно-транспортным вертолетом американского производства. В 2015 году правительство Индии заключило контракт на сумму более 3 млрд долларов, в рамках которого США поставит индийским ВВС 22 ударных вертолета AH-64E Apache Longbow и 15 вертолетов «Чинук».