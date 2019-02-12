Нью-Дели, 12 февраля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что руководство сухопутных войск страны никогда бы не осуществило переворот в Индии. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением председатель правительства страны выступил на митинге в городе Тирупур, штат Тамилнад.

Kremlin.ru Нарендра Моди

Комментарий Нарендры Моди стал ответом на слухи о планах военного руководства страны осуществить вооруженный захват власти в 2011—2012 году. Премьер-министр подчеркнул, что сухопутные войска сохраняют верность Индии и сомнения в их лояльности «непростительны». Нарендра Моди также выступил с критикой оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК), деятели которой распустили слухи о запланированном военном перевороте индийских сухопутных войск.

Ранее, 9 февраля, индийские средства массовой информации опубликовали анонимное заявление высокопоставленного деятеля ИНК, который занимал министерский пост в предыдущем правительстве Индии. Бывший министр сообщил о том, что в 2011—2012 году высшее руководство сухопутных войск страны планировало совершить военный переворот и сместить правительство «Индийского национального конгресса». Генерал Виджай Кумар Сингх, занимавший тогда должность начальника штаба сухопутных войск, уже обратился к Нарендре Моди с просьбой провести расследование и вычислить источник «ложных новостей» о «неверности» индийской армии.