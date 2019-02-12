Москва, 12 февраля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Многостороннюю Конвенцию по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Конвенция была разработана специальной группой стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) и направлена на противодействие злоупотреблениям об избежании двойного налогообложения между странами.

Как отмечают в правительстве, вместо того, чтобы уплачивать налоги в одной из стран, недобросовестные граждане искусственно перемещают прибыль в страны, где она вовсе не облагается налогом или облагается по пониженной налоговой ставке. Это, в свою очередь, приводит к значительным потерям бюджетов, так как часть налога на прибыль организаций туда не попадает.

Конвенция устанавливает, что налоговые льготы не могут предоставляться в отношении дохода, если есть основания полагать, что получение такой льготы было одной из основных целей какой-либо структуры или сделки, которые прямо или косвенно привели к этой льготе. Под действие новой конвенции подпадет 71 соглашение РФ с другими странами об избежании двойного налогообложения без необходимости проведения двусторонних переговоров по каждому соглашению.