Казань, 12 февраля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил о начале серии совещаний с общественностью в рамках реализации национальных проектов. Об этом он сказал на встрече с представителями общественных организаций в Казани, которая посвящена проекту «Жилье и городская среда».

Путин

«Сегодняшними мероприятиями в Казани я хочу начать целую серию подобных встреч, совещаний и обсуждений», — отметил глава государства, открывая встречу.

Президент отметил, что очень важно взаимодействовать федеральной власти, региональной и муниципальной. Для достижения же эффективности проектов для граждан необходимо вести обсуждения с общественностью

Напомним, в рамках визита в Татарию Путин проведет расширенное заседание Госсовета в Иннополисе. Заседание пройдет в формате круглого стола, предполагающем неформальный диалог главы государства с главами регионов России.

Главная тема заседания — работа органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент Владимир Путин дал правительству ряд поручений, касающихся сферы строительства жилья. Одним из поручений стала проработка вопроса о создании специального банка для строительства жилья. В том же месяце президентом был подписан закон, обязывающий застройщиков использовать эскроу-счета в проектах жилищного строительства.