Веллингтон, 12 февраля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии объявило о своем решении запретить взрослым, перевозящим детей до 18 лет, курить в машине. Об этом сообщает новозеландское новостное издание The New Zealand Herald. Более того, курение вейпа и электронных сигарет также окажется под запретом.

tookapic Табачный дым

По новым правилам, полиция на своё усмотрение вправе оштрафовать нарушителей на 50 долларов либо вынести устное предупреждение.

Заместитель министра здравоохранения Дженни Салеза сообщила, что именно в автомобилях и других транспортных средствах большинство детей подвергаются воздействию выдыхаемого дыма. По словам экспертов, дети больше всех остальных страдают от пассивного курения из-за высокой частоты дыхания и слабой иммунной системы.

Более 90% новозеландцев поддержали данный законопроект, который вступит в силу уже в конце 2019 года. Власти страны переняли соответствующий опыт у ряда европейских стран, Австралии и Южной Африки, где курение в машинах с детьми запрещено уже на протяжении многих лет.