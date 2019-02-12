Сеул, 12 февраля, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Южная Корея примет участие в совещании ООН по сотрудничеству в области развития космической деятельности. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Александр Дейнека. Покорители космоса.

В заседании примут участие 87 стран-членов комитета по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС). По словам представителей комитета, цель данной встречи — обсудить план развития космической отрасли в ближайшие годы, а также подвести итоги последних лет.

Южная Корея направит делегацию из 10 человек. К совещанию южнокорейские эксперты подготовили доклад о последних достижениях страны в космической сфере. В частности, был успешно испытан ракетный двигатель местного производства и выведены на орбиту два спутника. Южная Корея намерена активизировать программу освоения космоса и стать одним из лидирующих игроков на рынке, составив конкуренцию США, Китаю, России, Японии и Индии. В данный момент ведётся разработка отечественной ракеты-носителя.

КОПУОС был образован в 1959 году под эгидой США для установления международных норм по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.