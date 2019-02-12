Киев, 12 февраля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Сериал «Слуга народа — 3» с участием Владимира Зеленского, который выйдет на экраны в марте 2019 года является предвыборной агитацией, заявил Комитет избирателей Украины (КИУ) 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«КИУ считает, что показ видеофильма «Слуга народа — 3» это деятельность, которая подталкивает избирателей голосовать за В. Зеленского, который исполняет главную роль в фильме, а также является кандидатом в президенты Украины», — сказано в сообщении.

Организация призвала оплатить показ фильма из избирательного фонда кандидата в президенты.

«В противном случае это будет нарушением закона «О выборах президента Украины», который запрещает финансирование материалов предвыборной агитации помимо избирательного фонда кандидата», — подчеркнули в КИУ.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта, то есть фильм выйдет в разгаре избирательной кампании.

Согласно опросам, Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины с 21,9% поддержки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Зеленский, находясь во Львове, вступил в перепалку с участниками боевых действий в Донбассе, которые пришли протестовать против визита кандидата. В ходе перепалки Зеленский заявил, что не считает братьями граждан России.

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