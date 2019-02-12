Пхеньян, 12 февраля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил особую роль северокорейской армии в обеспечении экономического роста. С таким заявлением глава государства выступил по случаю юбилея со дня основания вооружённых сил, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР).

Плакат, КНДР

Во время правления Ким Чен Ына, который встал у руля государства в 2011 году, правительство проводит политику, направленную на достижение высоких темпов экономического роста, в то время как ранее практически все ресурсы отводились на содержание миллионной армии. Заявление Ким Чен Ына означает, что руководство страны до сих пор заинтересовано в сохранении большой боеспособной армии, которая, впрочем, должна не препятствовать экономическому развитию, а всячески ему способствовать.

В Северной Корее военные зачастую выполняют работу, не связанную напрямую с несением службы: например, строят дома или занимаются сельским хозяйством. Особое значение армия приобрела в последний год, когда Северная Корея испытывает серьезные трудности из-за жестких международных санкций, ведь именно вооружённые силы обладают значительными человеческими и материальными ресурсами. Ким Чен Ын подчеркнул, что только с помощью армии стране удастся достичь в этом году целей пятилетки.