Чебоксары, 12 февраля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В Чувашии хищные птицы «работают» на мусоросортировочном заводе в Чебоксарах. От ворон и галок территорию защищают сокол балобан и два ястреба-тетеревятника. Инициаторы «использования биорепеллентов» говорят о том, что Чувашия стала первым регионом, где реализуется подобный «научный эксперимент» и заявляют об образовательной составляющей работы по переработке мусора.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

На мусоросортировочном комплексе в Чебоксарах, мощность которого составляет 150 тыс. тонн в год, отходы сортируют на более чем на 20 видов вторичного сырья. Отмечается, что комплекс стал и своего рода образовательной площадкой для населения, в основном для учащихся: ежемесячно совместно с региональным оператором проводятся уроки по экологической грамотности, рассказывается о технологии работы и необходимости сортировки отходов. Также посетителям показывают необычные вещи, найденные при сортировке мусора.

Кроме того, на площадке также «работают» хищные птицы, защищающая территорию от ворон и галок.

«Первым опытом использования биорепеллентов на территории Российской Федерации стало применение ловчих птиц на территории мусоросортировочного комплекса филиала АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарске», — заявляют на предприятии, отмечая о подготовке совместно с другими организациями и ведомствами научного доклада о применении ловчих птиц в качестве биорепеллента на концессионных объектах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2015 года отходы в Чебоксарах начали вывозиться на новый полигон в Новочебоксарске, и была прекращена эксплуатация Пихтулинской свалки (Чебоксарской городской санкционированной свалки отходов 4−5 класса опасности). Свалка в Чебоксарах была открыта в 1964 году в овраге глубиной 12 метров, высота насыпного слоя достигала 15 метров. Площадь достигла 30 га. Здесь ежегодно складировалось 200 тыс. тонн отходов (или 800 тыс. куб/м), на свалке депонировано свыше 7,5 млн куб/м отходов.

В декабре 2018 года была завершена рекультивация Пихтулинской свалки. Работы шли в течение двух лет, расходы составили 320 млн рублей. За десятки лет эксплуатации свалка распростёрлась на 30 гектаров в ширину и на 15 метров в высоту. В настоящее время недалеко от бывшей свалки возводится новый микрорайон.

Напомним, новый полигон ТБО обслуживает половину населения республики (Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский район). Как ранее сообщало ИА REGNUM, московское ЗАО «Управление отходами» выступило концессионером в проекте по строительству полигона ТБО на территории Новочебоксарска. В рамках этого проекта ЗАО «Управление отходами» получает право на эксплуатацию первой карты, но при этом взяла на себя обязательства по строительству второй карты складирования, мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции.

Данный полигон начал принимать отходы осенью 2015 года и вызвал волну скандалов, которые вышли на федеральный уровень. Одно из наиболее крупных «мусорных» разбирательств, в которое было вовлечено большое число участников, — УФАС, прокуратура, органы власти, концессионер — касалось ценообразования по договорам на оказание услуги по временному накоплению с последующим размещением на новом полигоне твёрдых бытовых отходов в Новочебоксарске. В августе 2016 года прокуратура Новочебоксарска выдала представление о том, что «нарушен порядок ценообразования». Концессионер в лице «Управления отходами» с этим не согласился и вышел в Арбитражный суд Чувашии, который поддержал заявителя.