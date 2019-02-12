Москва, 12 февраля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. После выхода Великобритании из Евросоюза Ирландия готова наращивать торговые отношения с Россией. Об этом 12 февраля на встрече депутатов Госдумы РФ с парламентариями Ирландии заявил координатор группы дружбы между парламентами Ирландии и России Фергюс О'Дауд.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

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По мнению депутата Госдумы РФ Сергея Маринина (ЛДПР), из-за выхода Великобритании из ЕС у Ирландии могут сократиться доходы от торговли с этой страной, что могла бы восполнить РФ.

«Да, конечно. Конечно же, мы хотим и развивать торговлю, и увеличивать», — приводит РИА Новости слова координатора межпарламентской группы.

О'Дауд отметил, что на сегодня товарооборот между Россией и Ирландией составляет 0,5 млрд долааров, а это «говорит о том, что надо и дальше развивать наши торговые отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания должна выйти из Евросоюза уже 29 марта 2019 года. До этого времени она должна определиться с условиями размежевания с содружеством, однако по данному вопросу до сих пор остаются противоречия. Если к указанному сроку парламент и правительство не найдут общего решения, то размежевание может состояться без всяких условий, что приведет к более болезненным экономическим последствиям.