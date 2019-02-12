Москва, 12 февраля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Нефтяные котировки осуществляют попытки роста на фоне сокращения поставок со стороны ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы, хотя рост производства в США и опасения по поводу экономического роста будут держать рынки под контролем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его мнению, глобально рынки сосредоточены на торговых переговорах США и Китая, игнорируя риски, возникающие в настоящее время в связи с потерей венесуэльских баррелей. Если переговоры между США и Китаем о прекращении торговых споров между двумя странами дадут положительный результат, то рынки переключат внимание с макроэкономических проблем, влияющих на рост спроса в будущем, на физическую напряженность и геополитические риски, влияющие на немедленное предложение.

«Опасения по поводу избыточного предложения, вызванные США, вероятно, останутся доминирующей темой в ближайшие месяцы. Трейдеры готовятся к увеличению поставок в Кушинге, штат Оклахома, в точке поставки эталонных фьючерсов на нефть в США, поскольку перебои в работе НПЗ могут привести к снижению в поставках и на этом фоне увеличатся запасы», — отметил эксперт.

Также крупные инвесторы наблюдают за тем, что ОПЕК и ее союзники подготовили документ для создания нового альянса во главе с Россией. Это конечно, не плохо, что Россия войдет в состав ОПЕК, но нужно понимать, что Россия и так заочно присутствует в организации. В том плане, что глобальный нефтяной рынок, по сути, регулируется Саудовской Аравией и Россией.

«При этом США единственные, кто пытается стоить различные козни против ОПЕК+ и стараются постоянно сбивать цены на нефть. Но тем не менее, особой волатильности на нефтяном рынке ожидать не стоит. В данный момент присутствуют как положительные, так и отрицательный факторы, которые в сумме сдерживают нефтяные котировки в диапазоне цен.

В этой связи в ближайшей перспективе цены на нефть будут находиться в диапазоне от $61.50 до $63.32 для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от $52.12 до $53.10», — считает Гасанов.

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