Цены на нефть стабильны на фоне неопределенности
Москва, 12 февраля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Нефтяные котировки осуществляют попытки роста на фоне сокращения поставок со стороны ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы, хотя рост производства в США и опасения по поводу экономического роста будут держать рынки под контролем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
По его мнению, глобально рынки сосредоточены на торговых переговорах США и Китая, игнорируя риски, возникающие в настоящее время в связи с потерей венесуэльских баррелей. Если переговоры между США и Китаем о прекращении торговых споров между двумя странами дадут положительный результат, то рынки переключат внимание с макроэкономических проблем, влияющих на рост спроса в будущем, на физическую напряженность и геополитические риски, влияющие на немедленное предложение.
«Опасения по поводу избыточного предложения, вызванные США, вероятно, останутся доминирующей темой в ближайшие месяцы. Трейдеры готовятся к увеличению поставок в Кушинге, штат Оклахома, в точке поставки эталонных фьючерсов на нефть в США, поскольку перебои в работе НПЗ могут привести к снижению в поставках и на этом фоне увеличатся запасы», — отметил эксперт.
Также крупные инвесторы наблюдают за тем, что ОПЕК и ее союзники подготовили документ для создания нового альянса во главе с Россией. Это конечно, не плохо, что Россия войдет в состав ОПЕК, но нужно понимать, что Россия и так заочно присутствует в организации. В том плане, что глобальный нефтяной рынок, по сути, регулируется Саудовской Аравией и Россией.
«При этом США единственные, кто пытается стоить различные козни против ОПЕК+ и стараются постоянно сбивать цены на нефть. Но тем не менее, особой волатильности на нефтяном рынке ожидать не стоит. В данный момент присутствуют как положительные, так и отрицательный факторы, которые в сумме сдерживают нефтяные котировки в диапазоне цен.
В этой связи в ближайшей перспективе цены на нефть будут находиться в диапазоне от $61.50 до $63.32 для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от $52.12 до $53.10», — считает Гасанов.
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