Минск, 12 февраля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Белоруссия ответит Польше, если та будет «бряцать оружием». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 12 февраля в ходе назначения нового посла в Польше Владимира Чушева, передает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он отметил, что Варшаве не нужно ждать от Минска каких-либо угроз. Вместе с тем белорусская сторона не собирается «спокойно смотреть», если «поляки будут бряцать оружием».

Стоит учесть и совместную группировку Белоруссии и России на польском направлении, напомнил белорусский лидер.

Читайте также: «Игра с нулевым результатом»: Минск о создании военной базы США в Польше

В отношениях Минска и Варшавы хватает проблем, однако предстоящие годы определят их на большую перспективу. Польский народ белорусскому не чужой, добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда предложил разместить на территории страны американскую военную базу. МИД Белоруссии назвал такое развитие событий игрой с нулевым результатом и предупредил, что при необходимости отреагирует на него.

Читайте также: Польша не хочет работать на восточном направлении. Но ее заставят