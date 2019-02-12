Москва, 12 февраля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Маловероятно, что ВВП РФ в 2019 году будет расти за счёт развития машиностроения, обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных производств, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля, комментируя прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому рост ВВП в 2019 году замедлится до 1,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«1,3% — это очень мало и намного ниже среднемирового уровня, — сказал экономист. — И я уж не говорю о тех странах, которые находятся с Россией на одном уровне развития — Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка. Они показывают куда более высокие темпы роста экономики. Ну и плюс ко всему важен не сам номинальный рост ВВП. Важна его структура. Если ВВП будет прирастать за счёт продажи угля нефти и газа, трубопроводного транспорта и наращивания долговой нагрузки на население, то грош цена такому ВВП. Он должен прирастать за счёт машиностроения, обрабатывающей промышленности, за счёт интеллектуальных услуг, роста высокотехнологичных производств. Ну, а этого нам даже оптимисты из Минэкономразвития не обещают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, опубликованному в докладе «Картина экономики. Январь 2019 года», в 2019 году в РФ ожидается замедление экономического роста до 1,3%. В 2017 году этот показатель составил 1,6%.