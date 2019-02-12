Калуга, 12 февраля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Торжественное открытие музея памяти локальных войн и военных конфликтов состоялось в Калуге, сегодня, 12 февраля. Музей создан калужской региональной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» и при участии активистов ветеранских организаций города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, хотя открытие нового музея областного центра и приурочено к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, однако его экспонаты посвящены не только афганской войне, но и боевым действиям во Вьетнаме, в Лаосе, в Таджикистане, на Северном Кавказе и в других «горячих» точках планеты, где принимали участие военнослужащие калужане.

Kaluga-gov.ru В калужском музее памяти локальных войн и военных конфликтов.

«Знаменательно то, что мы открываем этот музей накануне важного события — 30-летия вывода советских войск из Республики Афганистан, — подчеркнул, выступая на церемонии, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. — Это место будет напоминать нам, что во все времена, в том числе и в мирное время, есть недруги, есть риск оказаться вовлеченными в войну. Об этом нужно помнить, особенно подрастающему поколению. Историю военных событий нужно бережно сохранять и передавать от поколения к поколению».

В экспозицию музея включены подлинные вещи и предметы — документы, награды, образцы оружия и военного обмундирования, которые принадлежали людям, ставшим героями и погибшим в далеких от Калуги краях, выполняя свой интернациональный долг.

Попытки создать подобный музей уже предпринимались калужанами, но только сейчас, при поддержке городских властей, его открытие стало возможным. В своё время предметы, собираемые для этой выставки, были переданы на хранение в Калужский краеведческий музей и включены в музейный фонд Российской Федерации. Когда началось создание музея памяти локальных войн и вооруженных конфликтов, инициаторам акции были оказаны помощь и содействие. Ныне экспонаты переданы открывшемуся музею.

На базе нового музея планируется организовать военно-патриотическую работу с молодежью. Для школьников и студентов здесь будут организованы экскурсии и тематические вечера. Одна из задач нового музея — это сохранение верного понимания событий тех лет и выработка четкой трактовки фактов, которые в полной мере отражают место современной России в истории.