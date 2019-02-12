Пермь, 12 февраля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В Перми в автобусе №77 утром 12 февраля возник конфликт между кондуктором и пожилой пассажиркой, который вызвал большой резонанс. Видео, где запечатлён инцидент, появилось в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строев Владимир Фролович. Автобус

Женщина попыталась выйти из автобуса на своей остановке, но кондуктор оттолкнула её от дверей и стала грубо требовать оплатить проезд. Несмотря на оправдание старушки, что у неё есть проездной, кондуктор продолжала гнуть свою линию — необходимо оплатить проезд. В итоге пенсионерку не высадили на той остановке, которая ей была нужна. Женщина покинула салон рейсового автобуса с травмами. На видео видно кровавые царапины на лице. При этом пожилая пермячка продемонстрировала проездной. Оказалось, что у неё не было при себе пенсионного удостоверения. Между тем только слепой не заметит, что перед ним человек уже пенсионного возраста.

Женщина, которая снимала конфликт на телефон, заявила, что кондуктор первая начала ссору и набросилась на пенсионерку, и вступилась за старушку. Впоследствии она посоветовала пенсионерке обратиться к врачам и зафиксировать травмы.

По данным информресурсов, полиция проводит по факту конфликта с насилием проверку. В соцсетях же появилось множество комментариев по поводу транспортных конфликтов в маршрутках. Пользователи отмечают, что случаи агрессивного и хамского поведения кондукторов и водителей не единичны.