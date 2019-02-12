Тверь, 12 февраля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Стратегия развития государственной молодежной политики до 2024 года в Тверской области утверждена 12 февраля на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Основная цель молодежной политики региона — обеспечение преемственности поколений, создание условий для успешной самореализации молодежи, раскрытие ее потенциала в экономической, социальной и культурной сферах. По данным социологических исследований, для молодых людей Тверской области приоритетами являются семья, здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом, образование, трудоустройство. Для нас это серьезный, позитивный тренд», — сказал Игорь Руденя.

В качестве ключевых задач в утвержденном документе обозначено наращивание трудового потенциала, обеспечение социально-экономического благополучия молодежи Верхневолжья, формирование системы нравственных и гражданско-патриотических ценностей.

Глава региона особо подчеркнул, что меры поддержки молодых людей должны быть эффективными и востребованными. В числе таких мер — помощь в решении жилищного вопроса. Как отмечалось, в 2018 году более 12 400 молодых людей в Тверской области создали семью. С 2019 года в регионе введены новые меры поддержки для молодых родителей, в числе которых — предоставление выплат при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. В 2019 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млн рублей.

Приоритетным направлением работы также является обеспечение доступности образования, а также последующее трудоустройство. Сегодня в образовательных организациях области учатся более 194 600 человек. В регионе, напомнил губернатор Игорь Руденя, актуализируется система профессионального образования Тверской области, создается 10 кластеров в разных отраслях

Глава региона также поставил задачу усилить работу по развитию молодёжного предпринимательства в рамках профильного национального проекта. Как заметил Игорь Руденя, сегодня немало молодых людей развивают собственное дело, и область готова помогать начинающим бизнесменам. В 2019 году будет докапитализирован Фонд содействия предпринимательству Тверской области на более чем 211 млн рублей. Это позволит увеличить количество предоставляемых льготных займов и поручительств для среднего и малого бизнеса.

Особое внимание в Стратегии уделено патриотической работе, духовно-нравственному воспитанию, популяризации здорового образа жизни, созданию условий для занятий спортом, поддержке молодых талантов. Будет продолжено проведение международной военно-патриотической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», молодежных форумов и других проектов.

Отметим, что на данный момент в Тверской области проживает более 233 200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет — 18,1% от населения региона. Свыше 181 600 человек живет в городах области, более 51 500 — в сельской местности.