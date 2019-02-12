Ярославль, 12 февраля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. 12 февраля в Ярославле в поликлинике больницы № 2 умер пациент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета по Ярославской области.

Группа «Жесть Ярославля» Вконтакте Погибший в поликлинике

Известно, что мужчина 1939 года рождения пришел на прием в поликлинику, но не дождался его. Он умер в коридоре медицинского учреждения.

Длительное время пациент страдал хроническим заболеванием. Наблюдался в поликлинике по месту жительства и областными специалистами. В силу тяжести заболевания, такая ситуация могла произойти в любой момент», — прокомментировали ситуацию ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области.

СКР начал проверку по этому факту.