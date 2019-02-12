Исилькуль, Омская область, 12 февраля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Широкий общественный резонанс сегодня, 12 февраля, вызвало видеообращение жителей села Аполлоновка Исилькульского района Омской области к президенту РФ Владимиру Путину.

Исаак Левитан. Деревня. Зима. 1878

По словам жителей Аполлоновки, село живёт и даже имеет перспективу, однако десятилетиями не решаются одни и те же важные проблемы.

Обращение жителей Аполлоновки к Владимиру Путину, источник — Youtube.com

Всего в селе проживают 960 жителей, 52 многодетные семьи. Есть средняя школа, в которой обучаются 195 детей, есть животноводческая ферма, пекарня, мельница, автосервис, мини-цеха. Однако до сих пор в населённом пункте нет сотовой связи, нет интернет-связи, «стоит на месте проблема газификации»:

«Четыре года назад, в 2015 году, компанией «Юза» были собраны с населения деньги и заключены договоры на газификацию, в домах установлены счётчики и проведена внутренняя разводка, но газа в деревне нет».

Также в населённом пункте беда с водоснабжением:

«Питьевой воды в деревне нет. Вода подвозная. Деньги собраны с населения на техническую воду. Установлена водонапорная башня. Но вода поступает только на одну улицу, и то нерегулярно».

Дороги ремонтируются по инициативе жителей и за счёт собранных ими же средств.

Ещё одна большая проблема — медобслуживание:

«В селе есть ФАП, но нет ежедневного приёма заболевших детей и взрослых. Врачи или фельдшер приезжают из соседнего села нерегулярно. В критическом случае обратиться не к кому, а в селе очень много детей. Скорую помощь вызвать проблемно».

Однако последней каплей, побудившей сельчан записать видеообращение к Путину, стала транспортная проблема — сокращение автобусных рейсов до районного центра.

От города Исилькуля Аполлоновка удалена на 55 км, от Омска — на 150 км. Сельчане утверждают, что новое расписание «не продумано и не рассчитано на работающее население и детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в городе Исилькуле».

Жители Аполлоновки обращались в администрацию Исилькульского муниципального района и в аппарат губернатора и правительства Омской области. Однако из ответов на обращения они сделали вывод, что их проблемы «решаться не будут».

«Мы живём с тем, что у нас нет газа, нет воды, нет дорог, нет связи, нет должного медицинского обслуживания, но мы не можем смириться с тем, что нас лишают элементарной возможности выезда из села», — говорят сельчане.

Они попросили Владимира Путина не оставлять их обращение без внимания.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу правительства Омской области.

«Данное обращение (от жителей села Аполлоновка — прим. ИА REGNUM ) находится в работе правительства Омской области. В сложившейся ситуации мы разбираемся», — прокомментировали в пресс-службе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одна резонансная жалоба прозвучала ранее от сельчан из Муромцевского района Омской области. Правда пожаловались они не президенту, а в соцсетях. По словам жителей, им приходится разбирать дом, чтобы выложить кирпичом дорогу, а местные власти при этом бездействуют.

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